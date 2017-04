Pošta doručuje jídlo od KFC. Lidé už neposílají dopisy, chceme přežít dalších 100 let, tvrdí

před 20 minutami

Novozélandská pošta řeší, jak přežít v době, kdy lidé raději než pohledy a dopisy posílají e-maily a obrázky přes mobilní aplikace. Dohodla se proto s řetězcem rychlého občerstvení KFC a doručuje i smažená kuřata. „Chceme přežít dalších sto let,“ vysvětluje pošta.

S klesajícím počtem odeslaných dopisů a balíků pošta každoročně řeší, jak najít jiné zdroje příjmů.

Na Novém Zélandu se proto pošťáci rozhodli, že budou kromě listovních služeb nabízet i donášku smažených kuřat. O spojení New Zealand Post a fastfoodového řetězce KFC píše web Mashable.

Netradiční projekt nejdřív pošta zkouší ve městech Tauranga a Hamilton. Služba funguje jednoduše - zákazníci si objednají přes web KFC a jídlo jim poté doručí řidiči novozélandské pošty.

Spolupráci si chválí obě firmy - KFC řeší na Novém Zélandu problémy s logistikou, pošta pak s klesajícím počtem odbavených listovních zásilek. Ročně podle mluvčího novozélandské pošty jejich množství klesá o 60 milionů.

"Tenhle problém řeší všechny pošty na světě. Musíme mít diverzifikovaný plán, abychom přežili dalších sto let," řekl deníku The Guardian mluvčí pošty Mike Stewart s tím, že se New Zealand Post nesoustředí jen na gastronomii, ale má v plánu rozšířit své služby do zdravotnictví nebo stavitelství.

Řidiče pošta najímá z řad studentů a důchodců, kteří používají vlastní vůz a mobilní telefon, a zatím nepočítá s tím, že by fastfoodové jídlo rozvážely poštovní vozy.

autor: Magazín

