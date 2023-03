"Obrátí se to proti nám." Experty zneklidnilo video z gigantické věznice v Salvadoru

Ve středoamerickém Salvadoru otevírají věznici, která má pojmout až 40 tisíc trestanců. Tím by se podle dostupných zdrojů stala největší věznicí na světě. Salvadorské úřady nyní zveřejnily záběry, které zachycují tvrdé podmínky při převozu až dvou tisíc trestaných členů tamních gangů.

První vlnu trestanců přivezli do nově postavené věznice na okraji městečka Tecoluca, které leží asi 70 kilometrů od salvadorské metropole, na konci února. Druhou skupinu čítající asi dva tisíce zločinců přesunuli tento týden v úterý. Video ukazuje, jak hlídači nejprve naháněli stovky potetovaných mužů s oholenými hlavami do autobusů, v nichž seděli jeden za druhým i na podlaze.

Trestanci poté běželi se svěšenými hlavami a bez bot chodbami vězeňského areálu do nových cel. Všichni mají na rukou i nohou pouta a jsou oblečeni pouze do bílých trenýrek. Mnozí z nich také mají po těle výrazná tetování, která patří k typickým znakům členů středoamerických gangů. Během přesunu je při každém jejich kroku střežily desítky hlídačů se zbraněmi.

Salvadorský prezident Nayib Bukele si jako jednu z priorit své vlády stanovil právě boj proti ozbrojeným gangům. "Tohle bude jejich nový domov, kde budou žít desetiletí, aniž by mohli dále škodit obyvatelstvu," napsal Bukele na Twitteru ku příležitosti otevření věznice. Nejen lidskoprávní organizace ho ale kritizují, že při tom porušuje lidská práva.

"Intenzita toho, co nové snímky ukazují, a hloubka dehumanizace je výjimečná i pro mě," komentoval zveřejněné záběry bývalý britský vězeň Raphael Rowe, který nyní na streamovací platformě Netflix uvádí pořad Nejdrsnější věznice světa. "Obávám se, že se to špatně obrátí proti nám a vyústí to v násilí ještě horší, než je chaos vyvolaný gangy, který se vláda zoufale snaží potlačit," dodal.

Nový vězeňský areál je i díky moderním technologiím přísně střežen. Skládá se z několika velkých budov, v každé jsou tři desítky cel o rozloze asi 100 metrů čtverečních. Každá cela má podle serveru BBC jen dvě umyvadla a dva záchody a vězni v nich spí na ocelových konstrukcích bez matrací.

Podle některých zdrojů je tato věznice podle kapacity uváděné salvadorskou vládou největší na světě. Guinnessova kniha rekordů eviduje jako věznici s největší kapacitou zařízení v tureckém Silivri u Istanbulu s asi 22 tisíci vězňů.