Policisté v Pákistánu zatkli personál bistra, odmítl jim dát hamburgery zdarma

Devět policistů v pákistánském městě Láhaur chtělo po obsluze rychlého občerstvení hamburgery zdarma, ta to však odmítla. Policisté zareagovali zadržením všech devatenácti zaměstnanců restaurace. Nenechali je ani vypnout spotřebiče nebo obsloužit čekající zákazníky. Zadržení pak část noci na neděli strávili v celách. Policisté zapojení do incidentu byli suspendováni.

O incidentu informovala stanice BBC. "Nebylo to poprvé, co žádali o jídlo zdarma," uvedl řetězec občerstvení Johnny & Jugnu na svém Facebooku. Vedení policie chování strážníků odsoudilo s tím, že "nikdo nemá právo brát zákon do vlastních rukou; nespravedlnost nebude tolerována a všichni budou potrestáni".

Pákistánský premiér Imran Chán již dříve vyzýval k reformě policejních sil v provincii Paňdžáb, jehož metropolí je Láhaur. Uvedl přitom, že místní politici jmenovali na velitelské posty místních policejních stanic své kamarády, připomíná BBC.