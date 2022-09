Pokud uvidíte skrytý objekt, máte "šestý smysl". Obrázek procvičí váš zrak

Optická iluze na první pohled skrývá jen barevnou kamennou zeď. Při pozorném zahledění z větší dálky se ale na obrázku objeví trojrozměrný objekt. Dokážete spatřit místo kamení dinosaura? Někdy je k tomu zapotřebí i několik pokusů.

K tomu, aby lidský mozek na obrázku odhalil 3D dinosaura, je potřeba se na něj zadívat pozorně a na delší dobu. "Nejdříve se na obrázek dívejte zblízka. Poté ho pomalu oddalujte, než uvidíte 3D objekt," uvádí k triku tiktoker s přezdívkou MagicEye0, který na sociální síti zveřejňuje populární optické iluze. "Pokud se vám to nepodaří, zkuste to ještě párkrát," dodává.

Tento typ optické iluze se nazývá stereogram. Je založený na principu prostorového vidění u plochého dvourozměrného obrazu. Největší popularity dosáhly v 90. letech, kdy vycházely série oblíbených knih Magic Eye (v překladu Magické oko).

Stereogramy pracují s tím, že každé z lidských očí vidí kvůli tomu, že jsou od sebe několik centimetrů vzdálené, nepatrně jiný obraz, který se pak poskládá do trojrozměrného. K tomu, abyste byli se stereogramy úspěšní, je proto důležité se do nich nechat takzvaně vtáhnout a podívat se skrz ně, uvádí britský deník The Sun. Kdo to dokáže, má šestý smysl, dodává server.