Papoušek vyrazil dech nejen svým majitelům. Takto "zazpíval" kultovní vyzvánění

Podívejte se na výběr virálních videí z dnešního týdne. Z toho, co kolovalo internetem a sociálními sítěmi, redakci videotýmu zaujala výletní loď, která narazila do ledovce, papoušek, který napodobuje Iphone a jedny z nejděsivějších záchodů.

Papoušek napodobuje zvuk vyzvánějícího iPhonu

Papoušek dokázal perfektně napodobit zvuk vyzvánějícího iPhonu. Majitelé korely, kteří žijí v Rusku, se hned začali smát, když uslyšeli, jak jejich domácí mazlíček paroduje mobilní telefon. Korely jsou všeobecně známé tím, že mají na rozdíl od jiných papoušků příjemný zpěv. Jsou také pověstné právě napodobováním melodií, které zaslechnou.

Druhý Titanic. Norská výletní loď narazila do ledovce

Norská výletní loď se málem stala druhým Titanikem. Při své cestě na Aljašku totiž kvůli mlze narazila do plovoucího ledovce. Loď se tak i se svými 2000 pasažéry musela vrátit a plavbu zrušit. I když se plavidlo muselo opravit, nikomu se naštěstí nic nestalo. "Celá loď se zatřásla. Skoro jako když vás někdo strčí do ramene. A zvuk to byl jako když se zavřou dveře," popsal jeden z pasažérů.

Jedny z nejděsivějších záchodů. V čínské zoo návštěvníky pozorují tygři

Děsivé toalety v zoologické zahradě v Číně nabízí návštěvníkům jedinečné překvapení. Když jsou vykonat svou potřebu, mohou přes okno sledovat místní tygry. Jednomu z lidí se dokonce podařilo natočit, jak se obří kočkovitá šelma zvedá a snaží se naklánět nad okno, které je zakryté plůtkem. "To je nemožné tady používat záchod," uvedl návštěvník.