Ostuda a katastrofa. Muzeum na jihu Francie dvacet let vystavovalo falešné obrazy

Dvacet let budovalo lokální muzeum v Elnu sbírku svého rodáka, malíře Étienna Terruse. Přizvaný umělecký historik minulý týden přišel na to, že více než polovinu kolekce přitom tvoří falzifikáty. "Pro město je to katastrofa," nechal se slyšet starosta osmitisícového městečka na jihu Francie.

Osmitisícové městečko Elne na jihu Francie se minulý týden dostalo na přední stránky francouzských i zahraničních novin. Vedení muzea zasvěceného místnímu malíři Étiennu Terrusovi totiž zjistilo, že více než polovina jeho vystavovaných prací jsou falzifikáty. Saudek: Syn prodává moje fotky s falešnými podpisy. Jestli pochybujete o pravosti, přijďte za mnou číst článek Na podvod přišel umělecký historik Eric Forcada, který pomáhal s reorganizací muzea poté, co nakoupilo nová plátna francouzského krajináře. "Je strašné, že lidé navštěvovali muzeum a viděli kolekci, kterou z více než poloviny tvoří padělky. Pro město je to katastrofa," citovala starostu města Yvese Barniola agentura AFP. Muzeum sbírku budovalo dvacet let a nikdy nebylo upozorněno na to, že by některé dílo bylo falzem. Forcada uvedl, že padělky poznal téměř okamžitě. "Když jsem přes jednu malbu přejel bílou rukavicí, smazal se inkoustový podpis. Bavlněná podpěra se neshoduje s plátnem, které Terrus používal. A je tam pár anachronismů," dodal historik s tím, že uvědomil lokální kulturní atašé. Jeho objev bude muset ještě potvrdit panel specialistů. Podle Forcadových zjištění je 82 ze 140 prací falešných. Hodnota Terrusových prací na trhu je podle historika zhruba 15 tisíc eur za plátno (v přepočtu přibližně 382 tisíc korun) a dva tisíce eur (51 tisíc korun) za skici a akvarely. Starosta Elnu trvá na tom, že vyšetřování bude trvat tak dlouho, dokud podvodníky nechytí. Étienne Terrus, rodák z Elnu, se zaměřoval především na malbu krajin okolí Roussillonu. Byl také blízkým přítelem fauvistického malíře Henriho Matisse.

