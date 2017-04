Osmiletý kluk okoukal řízení auta na YouTube. Se sestrou si pak jeli koupit cheeseburger

před 12 minutami

Vášeň pro nezdravé jídlo nezná překážek. Dokázal to i osmiletý Američan, který večer dostal chuť na cheesburgery a hranolky. A zatímco jeho rodiče odpočívali, okoukal na YouTube, jak se řídí auto, rozbil prasátko, naložil svou mladší sestru a svezl se do McDonald´s.

Auto zastaví u okýnka McDonald´s a ve sluchátkách zaměstnance rychlého občerstvení zazní objednávka na cheeseburgery, kuřecí nugetky a hranolky.

Když obsluha zabalenou objednávku předává zákazníkovi, nestačí se divit. Podezřelý pisklavý hlásek z mikrofonu patří osmiletému řidiči, kterého doprovází jeho čtyřletá sestra.

Tato nedělní scéna jako vystřižená z komedie se odehrála ve vesničce East Palestine v americkém státě Ohio. Večerní projížďku si osmiletý kluk naplánoval poté, co šel jeho otec dříve spát a jeho matka odpočívala na pohovce.

Trasu přes čtyři křižovatky zvládl bez jediného pochybení

Než však nastartoval dodávku rodičů a vyrazil směrem k řetězci rychlého občerstvení, načerpal své znalosti o řízení na YouTube.

Policista Jacob Koehler, který neobvyklý případ dětské rebelie řešil, k tomu místnímu deníku Weirton Daily Times řekl: "S postupujícími technologiemi se děti naučí cokoliv. Patrně video sledoval pět minut, a pak si řekl, že je čas jet."

Celkem dva a půl kilometrovou trasu k rychlému občerstvení vedoucí přes čtyři křižovatky zvládl osmiletý Američan bez jediného dopravního přestupku. Při řízení údajně musel stát, ale rychlostní limit, zatáčku doleva i zastavení v dostatečné vzdálenosti od výdejního okýnka zvládl naprosto perfektně.

"Bylo to pozoruhodné. Dostal sebe i svou sestru do McDonaldu, aniž by kdekoliv narazil nebo projel na červenou," dodal policista.

Rodiče výchovu nezanedbali a pokutu nedostali

Obsluha rychlého občerstvení si podle serveru The Daily Dot údajně myslela, že si z nich vystřelili rodiče dětí. Výlet sourozenců však u výdejního okýnka skončil.

Zahlédl je totiž rodinný přítel, jenž zrovna večeřel uvnitř restaurace, a zavolal jejich prarodičům. Ti je odvedli na policejní stanici, kde si své cheeseburgery za peníze z dětské pokladničky snědli, zatímco čekali na rodiče.

Policisté rodičům raubířů nakonec žádnou pokutu neudělili a vyloučili také zanedbání péče vzhledem k tomu, že chlapec připustil, že ten den již třikrát jedl.

