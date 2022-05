Jste si jistí tím, co vidíte? Optické iluze, které si pohrají s vaším mozkem

Nic nemusí být takové, jaké se to na první pohled zdá. Podívejte se na redakční výběr optických iluzí a posuďte, jestli jste se nechali zmást.

Optická iluze: Jestli vidíte vodopád, jste v pohodě, jestli to druhé, je to horší

0:46 Optická iluze: Jestli vidíte vodopád, jste v pohodě, jestli vidíte to druhé, verdikt je horší | Video: The Blondie Boys Shorts

To, co na obrázku vidíte jako první, dokonale odhalí, v jaké životní fázi se nacházíte. Na obrázku s optickou iluzí lidé obvykle vidí buď vodopád, nebo záplavu postav v dlouhých bílých hábitech s kapucí. Podle vlogera The Blondie Boys Shorts to, co vidíte, odhalí, v jaké životní fázi jste. Jedna varianta znamená, že přesně víte, co děláte, jste velmi společenský jedinec, který si ale zároveň dokáže báječně užít čas strávený o samotě.

Druhá varianta by měla odhalit, že je divák momentálně ve svém životě spíše ztracený. Zásadní jsou první okamžiky, kdy se člověk na obrázek dívá. Rozhodující je, co vidí na první dobrou. Ta šťastlivější skupina lidí by měla být ta, která vidí jako první vodopád. Ztraceného diváka nejprve napadne, že se dívá na bílé hábity.

Hlava mrtvého psa. Nebo?

0:27 Je to pes, nebo kočka? | Video: Reuters

Nevšední optickou iluzi zažila na konci prosince rodina z brazilského Ria de Janeira. Domnívali se, že na střeše domu vidí ležet hlavu mrtvého psa. Poté co na domnělé zvíře zasyčeli, ale nevěřili svým vlastním očím. Ve skutečnosti se celou dobu dívali na schoulenou kočku, která svým tvarem a zbarvením psí hlavu pouze připomínala. Neobvyklý zážitek rodina zachytila na mobilní telefon.

Umělkyně si pomocí make-upu zavázala břicho

1:52 Umělkyně si zavázala tělo do uzlu. | Video:

Srbská umělkyně si pomocí make-upu zavázala břicho. Mirjana Kika Miloševičová optickou iluzi vytvořila během několika minut pomocí běžně dostupného líčení. Díky úspěchu videa, které natočila v prosinci, se 3D kresbami začala živit.