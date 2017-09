Olomoucký recesista nakupoval v Lidlu s krucifixem v rukou. Reagoval na leták s vymazanými kříži

Každý si neseme svůj kříž... My se za kříže nestydíme a křížů se nebojíme! Dne 3.9.2017 jsme navštívili 2x Lidl v Olomouci... Pokusíme se zpracovat video z návštěvy... se zaznamenanými reakcemi lidí, pracovníků Lidlu,strážníků Městské policie Olomouc i příslušníků Policie České republiky. Tak jen krátce. Někteří lídé si nás nevšímali. Před některými jsme si připadali úplně průhlední... někteří se usmívali a jiným jsme se nelíbili. Od dvou domů Lidlu se nás snažili vedoucí pracovníci vyhodit. Byli jsme se projít v prodejně a podívali jsme se, copak že tam mají hezkého. Do pojízdného nákupního košíku jsme naskládali až po vrch výrobky z " Řeckého týdne" a po vyskládání na pojízdný pás u pokladny a zjištění ceny 2081 Kč a že na výrobcích opravdu jsou umazané kříže, tak jsme usoudili, že tolik peněz za toto neutratíme :-) Vedoucí prodejny na nás zavolala Městskou policii ( upozorňovala nás na to dopředu), protože si na nás udajně stěžují zákazníci a děsíme je svým zjevem a pohyby našich rukou. Nu což... nakonec jsem si vyžádal pomoc Policie České republiky... Dozvěděli jsme se, že v dnešní napjaté době svým zjevem pohoršujeme a i obtěžujeme lidi a že je to důvod k prokázání totožnosti. Nutno přiznat, že strážníci i policisté byli super... ale kontrola totožnosti kvůli neurčitému podezření na naše protiprávní jednání na základě neurčitého oznámení, to se mi vážně nezdá košer ;-) Poděkování si zaslouží oddaná sestra křížovnice Pavca Svobodová, sestra Andrea Svobodová, bratr Miroslav Svoboda a bratr Jan Baník. Děkujeme a příště zase ;-)