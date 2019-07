Festival nabarvil ovce narůžovo. Je to týrání zvířat, kritizují teď lidé pořadatele

Britský festival Latitude budí velké emoce mezi ochránci zvířat. Nelíbí se jim, že organizátoři mají jako hlavní maskoty ovce, které kvůli propagaci obarvili narůžovo. Podle signatářů petice, pod kterou se podepsalo přes tři tisíce lidí, je to dehonestace a týrání zvířat.

"Využívají zvířata ke své propagaci, je to nechutné," píše jeden z komentátorů vášnivé diskuse na Instagramu, kde zesílila kritika poté, co organizátoři zveřejnili na svém účtu video růžových zvířat s popiskem "ovce už jsou tady."

Britské organizace bojující proti týrání zvířat proto založily petici, pod kterou se podepsalo zatím přes tři tisíce lidí. Signatářům se podle zpravodajského serveru BBC nelíbilo, že pořadatelé barví ovčí vlnu růžovou barvou a mohou tak způsobit, že se chemikálie dostanou zvířatům do očí a tlamy.

Organizátoři na petici reagovali slovy, že použili přírodní barvivo na bázi vody, na které jsou zvířata z farem zvyklá. "Zdraví ovcí navíc každý den kontrolujeme, jde nám o jejich dobrý stav," vysvětlili v oficiálním prohlášení na svém webu.

O dobrých úmyslech organizátorů ale někteří lidé pochybují. "Myslíte si, že se to ovcím líbí? Mé děti by to na hlavě nesnesly ani vteřinu," komentovala na Instagramu jedna z kritiček celé akce.

"Kdybyste někdy byla na festivalu, věděla byste, že je o ovce dobře postaráno a že by organizátoři nedopustili, aby se jim něco stalo. Sama jsem tam pracovala, a tak vím, že ovce jsou i daleko od hlučné hudby," píše další z lidí.

Festival Latitude je jedním z největších a nejznámějších festivalů ve Velké Británii. Každoročně probíhá v chráněném parku Henham v Suffolku, kde se ho účastní desítky tisíc lidí.

