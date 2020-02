Obyvatelé indické Kéraly zažili šok - místo vody jim z kohoutků teče alkohol

Značný šok zažili obyvatelé obytného bloku v jihoindickém státě Kérala, když jim v pondělí z kohoutků místo vody začala téct směs piva, brandy a rumu, napsal zpravodajský server BBC News.

Pobavení obyvatelé se obrátili na úřady pro pomoc a zjistili, že jejich vodu kontaminovaly samy úřady - byť nechtěně. Vyšlo najevo, že kousek od jejich bytů bylo zakopáno 6000 litrů zabaveného alkoholu. Ten ale začal prosakovat půdou do studny, která zásobuje pitnou vodou právě obyvatele bytového bloku.

Alkohol, který úředníci umístili do jámy poté, co byl zabaven na základě soudních příkazů, začal prosakoval do půdy a do studny - stejné studny, která zásobovala obyvatele 18 bytů v okrese Thrissur pitnou vodou.

Silný zápach naštěstí nájemníky odradil natolik, že se nikdo nepokusil alkoholovou břečku ochutnat. Indický stát Kérala má nejvyšší spotřebu alkoholu v zemi.

Úředníci začali pracovat na nápravách škody, obyvatelé jsou však odříznuti od zásob pitné vody. Proces odčerpání kontaminované studny bude podle BBC trvat minimálně měsíc, do té doby budou tamní obyvatelé odkázáni na dodávky od úřadů.