Skluzavka jen pro otrlé. Nebezpečná atrakce vydržela v provozu jen pár hodin

V zábavním parku Belle Isle v americkém Detroitu minulý pátek slavnostně otevřeli netypickou skluzavku. Po pouhých čtyřech hodinách provozu, kdy se po ní projelo prvních pár návštěvníků, ji ale museli opět uzavřít. Skluzavka spíše než dětskou atrakci připomínala obří valchu, která návštěvníky řítící se velkou rychlostí nebezpečně vymršťovala do vzduchu.

Skluzavku museli po pouhých čtyřech hodinách provozu z bezpečnostních důvodů opět uzavřít. | Video: Associated Press, Twitter/Art

Zveřejněná videa z parku na severovýchodě Spojených států ukazují, jak povětšinou dětští návštěvníci sjíždějí skluzavku v látkových pytlech. Kvůli zvlněnému reliéfu se ale několikrát nekontrolovaně vymrštili do vzduchu a poté dopadli zpět na tvrdý povrch.

Na rozdíl od přihlížejících rodičů ale většina dětí na jejím konci propukla v smích. Jedno z nich pro agenturu Reuters uvedlo, že to sice bylo "děsivé, ale dost zábavné". "Pro nás rodiče to bylo opravdu hodně intenzivní," řekla pro agenturu Kenyatta McCadneyová, matka jednoho z malých návštěvníků. "Kdyby na té klouzačce jezdili dál, určitě by se někdo zranil," dodala.

Zástupci parku tak po pár hodinách nezvyklou atrakci z bezpečnostních důvodů raději uzavřeli a na Facebooku poté uvedli, že na ní provedou určité úpravy "pro větší požitek". Do budoucna pravděpodobně upraví navoskovaný povrch a na skluzavku budou stříkat vodu, aby snížili rychlost jízdy, uvádí Reuters.

Jedno z videí zachycujících nevšední zážitek získalo na Twitteru již přes 11 milionů zhlédnutí. Uživatelé se na sociální síti podivují především tomu, že provozovatelům trvalo celé čtyři hodiny, než nebezpečnou atrakci opět zavřeli.