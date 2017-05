Častá úmrtí na Everestu má omezit věková hranice. Nesmysl, davy amatérů to neutne, říkají horolezci

před 1 hodinou

Největší nepálská horolezecká asociace oznámila, že se bude snažit přimět vládu, aby zavedla horní věkovou hranici pro výstup na nejvyšší horu světa. Stalo se tak poté, co o víkendu zemřel v základním táboře na Mount Everestu 85letý nepálský horolezec. Uvažuje se i o výkonnostní hranici - z minulosti mít vylezeno alespoň 6400 metrů. Oslovení čeští horolezci jsou však k těmto opatřením spíše skeptičtí. Návalům a častým úmrtím na Everestu to prý stejně nezabrání a uvažovaná výkonnostní hranice je spíše formalita.

Když nepálský horolezec Min Bahádur Šerčan zdolal v roce 2008 nejvyšší horu světa, stal se jejím nejstarším pokořitelem. V roce 2013 ho ale překonal Japonec Joičiró Miuro, když do 8848 metrů vyšel ve svých 80 letech. Šerčan chtěl pomyslný titul získat zpět ještě téhož roku, zradilo ho však počasí. V květnu 2017 zkusil své štěstí znovu. Tentokrát ho zradilo zdraví. Krátce před zahájením výstupu zemřel v sobotu v základním táboře, pravděpodobně podlehl infarktu.

Nepálskou horolezeckou asociaci to přimělo znovu hlasitěji volat po prosazení věkového limitu od 16 do 76 let, aby předešla podobným tragédiím.

S tímto opatřením příliš nesouhlasí český horolezec Miroslav Caban, jenž Mount Everest zdolal v roce 2002 bez použití kyslíkových přístrojů.

"Myslím si, že by se měla spíše brát v úvahu jejich výkonnost, zdravotní stav a kondice. Věková hranice je zavádějící. Mám kamaráda, kterému je 75 let a je na tom výkonnostně mnohem lépe než mladší horolezci."

Restrikce pro nováčky, kdy by byl Everest zapovězen těm, kteří nemají z minulosti vylezeno alespoň 6400 metrů, mu přijde logičtější, nicméně tento limit považuje za příliš nízký. "Mělo by to být alespoň 7000 metrů, kdy hovoříme o hranici smrti. Tato výška již může něco vypovídat o kondici člověka."

K oběma limitům je skeptický Libor Uher, teprve druhý Čech na nejobávanější osmitisícovce K2. Výstup bez kyslíkového přístroje na Mount Everest mu v roce 2009 překazily právě masy neukázněných a nezkušených lezců - rozkradly mu horolezecké náčiní a vybydlely stan ve výškovém táboře.

"Z těchto zoufalých snah o limity je vidět, kam to až na Everestu dospělo. Co se tam děje, je degradace té hory i samotného sportu. Jde o nejvyšší místo světa, a tudíž láká k překonávání nejrůznějších rekordů. Věková hranice moc neřeší, to je jen malá část těch lidí. Snaží se tam vyjít i slepí, hluší, beznozí. Rodiče jsou zase schopni pustit tam desetileté děcko, příště tam dají devítileté, aby ho trumflo."

Mimochodem, o zákaz pro lezce mladší 16 let se již Nepál také delší dobu pokouší, ale opět zatím marně. Povolení k výstupu stojí více jak deset tisíc dolarů a tyto částky představují nemalou část rozpočtu. Navíc čím větší a méně zdatnější amatér, tím větší doprovod Šerpů si objedná. Na těchto výdělcích je závislá velká část zdejších Nepálců.

Čína se od roku 2010 snaží na severní straně hory dodržovat věkový limit 18 až 60 let.

Uher přidává vzpomínku z roku 2009, kdy se ve stejnou dobu jako on chtěl pokusit o summit patnáctiletý kolumbijský chlapec, kterému pitbull ukousl nohu u kyčelního kloubu.

"Na vrchol se ho snažila dovléct snad padesátičlenná výprava, nevyšli dále než do druhého výškového tábora a já jsem se ptal sám sebe: ‚Co tu vlastně dělám? Proč jsem se i já postavil do řady těchto exotů?‘" Tehdy v něm uzrálo přesvědčení, že Everest mít ve sbírce nemusí. O rok později proto raději vystoupil na osmitisícovky Gašerbrum I a Gašerbrum II, v roce 2014 na další osmikilometrový vrchol - Broad Peak.

Potvrzení, že dotyčný vylezl před tím alespoň do výšky 6400 metrů, přijde Uherovi směšné. "Je to jen kus papíru, který si bez problému opatří každý, kdo touží jít na Everest, jen se mu to trochu prodraží."

Chystaná opatření podle něj davy lidí směřující na nejvyšší horu světa nijak nevyřeší. "Stále tam budou chodit masy nejrůznějších amatérů zkoušet si splnit své rekordy, většina se do věkového limitu vejde. Je to smutné, jak to s Everestem dopadlo, ale je to tak."