Nejstarší gymnastka na světě v 91 letech stále válcuje soupeře. Její videa sledují miliony lidí

včera

Johanna Quaasová během závodů na oblíbených bradlech. | Video: gymmedia2010 | 00:29

Němka Johanna Quaasová je nejstarší gymnastka na světě, nedávno oslavila 91. narozeniny. Přesto se stále účastní oficiálních gymnastických soutěží. Tahle usměvavá šedovlasá paní předvádí v prostných, na kladině či na hrazdě neuvěřitelné kousky. Videa s jejími cviky mají přes tři miliony zhlédnutí.

Tmavě zelený sametový dres, šedivý účes a brýle. Tak znají diváci 91letou německou gymnastku Johannu Quaasovou. Nějakou dobu už figuruje v Guinessově knize rekordů jako nejstarší gymnastka světa.

Život začíná v 70! Článek je součástí velkého seriálu Aktuálně.cz "Život začíná v 70!". V něm vám představujeme pozoruhodné osudy seniorů, kteří navzdory svému věku vedou stále aktivní život, věčně nemají čas a svou činností se stali inspirací nejen pro své okolí.

Kdo by čekal, že tahle paní je gymnastkou jen symbolicky a předvede vám nejistou holubičku a kotrmelec, hluboce by se mýlil.

Stále zvládá na koberci ukázkové hvězdy a přemety, na hrazdě výmyky, na kladině krkolomné sestavy nepostrádající eleganci, na bradlech pak dokazuje i obrovskou sílu v rukách. Při sledování Johanny Quaasové v akci divák trne hrůzou. Jenže její skoky jsou precizní a jisté, po konci cviku následuje vřelý úsměv.

Že není standardní důchodkyní, dokazuje dárkem k devadesátinám – absolvovala tandemový seskok s padákem z výšky 3000 metrů. Když se jí ptali, jak se jí zážitek líbil, nadšeně odpověděla: "Bylo to úžasné a udělala bych to znovu!"

Stala se ambasadorkou kampaně "Německo trénuje", v níž propaguje pravidelné cvičení. "Trénování prospěje každému. A nikdy není pozdě začít," snaží se přesvědčit o desítky let mladší spoluobčany na videu projektu Deutschland trainiert.



Gymnastika "na stará kolena" není žádný její "stařecký vrtoch". Tento sport provozovala již od malička. "Začínala jsem jako malá holčička na hřišti, kde byla spousta gymnastického náčiní," vzpomíná v medailonku, který o ní natočili organizátoři Guinness World Records.

Později kvůli pracovnímu vytížení aktivní gymnastiky zanechala, ale stala se trenérkou a pracovala s mládeží. Závodit začala zase až v 57 letech.

Světové proslulosti dosáhla až v 86 letech díky kanálu YouTube, kde se několik videí z jejích závodů stalo virály a nasbíraly přes tři miliony zhlédnutí.

Jedenáctkrát zvítězila na veteránském mistrovství Německa v gymnastice. V září 2012 byla pozvána do Říma, aby ji slavnostně uvedli do Guinnessovy knihy rekordů. Své umění zde předvedla v televizní show.

"Nadchlo mě, že jsem se dostala do této knihy. Ale také mě to velmi překvapilo. Myslela jsem, že je to za těch jedenáct vítězství na šampionátu, nenapadlo mě, že jsem nejstarší gymnastka na světě," řekla pro stránky Guinness World Records.

"Momentálně mám nejraději bradla. Tam se vlastně stačí jen pevně držet. Je to mnohem snazší než třeba cviky na kladině," směje se.

Jaké je tajemství její neuvěřitelné vitality i po devadesátce? "Je to jednoduchý a známý recept – zdravá dieta. Nejím ani moc, ani málo – a hlavně konzumuji spoustu zeleniny."

Ačkoliv v listopadu oslavila 91. narozeniny, končit se závoděním rozhodně nehodlá. Pochvaluje si, že díky svému koníčku nebývá vůbec nemocná a také může hodně cestovat.

autor: Zuzana Hronová