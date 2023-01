Máte zrak jako ostříž? Vyzkoušejte si optické iluze, které potrápily tisíce lidí

Najdete pár lyží v tropické optické iluzi za méně než 28 sekund? Odhalíte na obrázku nejprve vodopád, nebo záplavu postav v dlouhých bílých pláštích s kapucí? A jak si poradíte s optickou iluzí, která skrývá trojrozměrného dinosaura? Sledujte výběr nejsledovanějších optických iluzí roku na Aktuálně.cz.

Lyže v obležení lehátek

To, za jak dlouho najdete pár lyží v tropické optické iluzi, určuje, jak rychle pracuje vaše mysl. Na obrázku se nachází pláž s několika desítkami pruhovaných lehátek, slunečníků, palmových stromů a moře s delfíny.

Optická iluze funguje podobně jako oblíbené dětské ilustrace "Kde je Waldo?", ve kterých děti hledají brýlatého chlapce v červenobílém pruhovaném tričku. V této plážové iluzi se ale záměrně objevují krabi a hvězdice v písku, aby bylo hledání lyží složitější.

Pokud je člověk dost bystrý a dokáže lyže najít za méně než 28 sekund, stane se podle britského deníku The Sun rekordmanem. Pokud máte problém je najít, soustřeďte se na spodní levou stranu obrázku. Tam je najdete opřené o jedno z pruhovaných křesílek.

Vodopád, nebo postavy?

V této optické iluzi lidé obvykle vidí buď vodopád, nebo záplavu postav v dlouhých bílých hábitech s kapucí. Podle vlogera The Blondie Boys Shorts ale to, co spatříte, odhalí, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

0:46 Optická iluze: Jestli vidíte vodopád, jste v pohodě, jestli vidíte to druhé, verdikt je horší | Video: The Blondie Boys Shorts

Pokud na obrázku vidíte vodopád, podle vlogera přesně víte, co děláte. Jste velmi společenský jedinec, který si ale zároveň dokáže báječně užít čas strávený o samotě. Druhá varianta, čili postavy v bílých pláštích, by zase měla odhalit, že jste momentálně ve svém životě spíše ztracení.

"V tomto případě nevíte, kam přesně máte namířeno, jste ale odhodlaní k tomu, abyste to nakonec zvládli," dodal i s kapkou optimismu vloger. V komentářích u videa na sociálních sítích ale lidé také uváděli, že na obrázku si všimli především stromů a chrámu.

Máte šestý smysl?

Optická iluze na první pohled skrývá jen barevnou kamennou zeď. Při pozorném zahledění z větší dálky se ale na obrázku objeví trojrozměrný objekt ve tvaru dinosaura. K tomu, aby ho lidský mozek na obrázku odhalil, je potřeba se na něj zadívat pozorně a na delší dobu.

"Nejdříve se na obrázek dívejte zblízka. Poté ho pomalu oddalujte, než uvidíte 3D objekt," uvedl k triku tiktoker s přezdívkou MagicEye0, který na sociální síti zveřejňuje populární optické iluze. "Pokud se vám to nepodaří, zkuste to ještě párkrát," dodal.

Tento typ optické iluze se nazývá stereogram. Je založený na principu prostorového vidění u plochého dvourozměrného obrazu. K tomu, abyste byli se stereogramy úspěšní, je proto důležité se do nich nechat takzvaně vtáhnout a podívat se skrz ně, uvádí britský deník The Sun. Kdo to dokáže, má šestý smysl, dodává server.