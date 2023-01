Trapasy roku: Státníci si vychutnali Putina, jeho "odplata" byla komická

Lídři nejvyspělejších světových ekonomik G7, kteří na červnovém summitu v Německu žertovali o Vladimiru Putinovi a jeho polonahých fotkách. Vášnivě tančící finská premiérka Sanna Marinová či generální tajemník OSN António Guterres, který se dopustil trapasu na světové konferenci. Sledujte letošní nejsledovanější trapasy světových politiků.

Foto: Associated Press

Putinovy prsní svaly

Lídři nejvyspělejších světových ekonomik G7 na červnovém summitu v Německu žertovali o Vladimiru Putinovi. Konkrétně mluvili o tom, že by ruského prezidenta nejraději praštili. Tehdejší britský premiér Boris Johnson při sundávání svého saka poukázal na jeho polonahé fotografie.

0:35 Lídři na summitu G7 žertovali o Putinově polonahé fotce | Video: Associated Press

"Rusům je zapotřebí ukázat naše prsní svaly. Všichni musíme ukázat, že jsme drsnější než Putin," žertoval Johnson. Na to reagoval kanadský premiér Justin Trudeau komentářem o jízdě na koni s odhalenou hrudí, který odkazoval na známé fotografie Vladimira Putina bez trička.

Putin ale nenechal posměšky lídrů bez reakce. Z turkmenského Ašchabadu, kam vyrazil na konci června na první zahraniční návštěvu po zahájení invaze na Ukrajinu, jim vzkázal, že pokud by se tak svlékli oni, byl by to nechutný pohled. Ruský prezident se pak snažil rozpomenout na slova ruského básníka Alexandra Puškina o tom, že "se můžete stát obchodníkem a myslet na krásu nehtů". Na komicky vypadajícím summitu, kde skoro nikdo nebyl, se úmysl nicméně trochu minul účinkem. Posuďte sami.

Večírková premiérka

V srpnu obletěla svět uniklá videa finské premiérky Sanny Marinové, která ji zachycují při bujarém tanci a oslavách na večírku. Odvážné záběry vyvolaly slova odsouzení i podpory. Členové finské vládní koalice a opozice ji tehdy vyzvali k okamžitému testu na drogy a zpochybňovali její schopnosti plnit vládní úkoly.

Test poté šestatřicetileté političce vyšel negativní. Na počátku listopadu dospělo oficiální vyšetřování zahájené po několika stížnostech na její chování k tomu, že se nedopustila žádného pochybení. Ve stížnostech se například tvrdilo, že jednání Marinové bylo pro premiérku nevhodné a že podkopala "pověst a bezpečnost Finska".

Kancléř spravedlnosti Tuomas Pöysti ale uvedl, že jeho kompetence se omezují na posuzování zákonnosti jednání ministrů a není jeho úkolem posuzovat "morální a společenský" rozměr volnočasových aktivit premiéra nebo důvěry, které se těší.

Trapas na summitu

Pozornost vzbudil na počátku listopadu i generální tajemník OSN António Guterres, který při zasedání klimatického summitu COP27 četl špatný projev. Po pár větách, co četl připravenou řeč, se odmlčel a začal listovat papíry. Pak účastníkům přiznal, že jde nejspíš o omyl.

0:46 Video: Associated Press

"Neúnavně jste vyzývali rozhodující činitele k odpovědnosti," promlouval Guterres k publiku. "Myslím, že jsem dostal špatnou řeč," uvedl poté, co se na chvíli odmlčel. Publikum i generální tajemník OSN se v tu chvíli rozesmáli.

Guterres vysvětlil, že měl později promluvit ke skupině mladých lidí a že četl scénář určený pro ně, který obsahoval věty jako "svět prohrává závod s klimatickou krizí, ale já mám naději díky vám" a "neúnavně jste hnali k odpovědnosti ty, kdo rozhodují." Generální tajemník OSN pak ještě posluchačům řekl: "Došlo k malému omylu. Omlouvám se."