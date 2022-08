Nejhorší zloděj poslední doby. Zpackaná krádež auta obletěla svět

Za svůj čin si muž ze španělského Madridu vysloužil na sociálních sítích přezdívku „nejhoršího zloděje poslední doby“. S kradeným automobilem v úterý vyboural skleněné dveře a vjel do stanice madridského metra, kde zběsile kroužil a ohrožoval cestující. Zastavil ho až náraz do schodiště a přivolaní policisté, kteří muže pod vlivem drog zadrželi.

Incident se stal v úterních ranních hodinách na jedné z nejrušnějších stanic španělské metropole Plaza Elíptica. Šestatřicetiletý zloděj nejprve sjel z dálnice vedoucí do Toleda a vjezdem určeným výhradně pro autobusy se dostal do areálu metra, uvádí španělský deník El País. Uvnitř budovy poté podle svědků nekontrolovaně projížděl mezi vyděšenými cestujícími.

Přestože byla po celou dobu zlodějovy odvážné jízdy stanice v provozu, nikdo neutrpěl žádná zranění. Madridští policisté poté muže, který měl podle El País pozitivní test na kokain, převezli na služebnu. Do vyprošťování se posléze zapojila více než desítka hasičů, kteří museli nabouraný automobil vytáhnout pomocí řetězů.

Na sociálních sítích, kde se videa ze záchranné akce virálně rozšířila, se zlodějovi dostalo posměchu i odsouzení. Někteří uživatelé vtipkovali, že by si muž mohl zřídit novou taxikářskou službu, která by zájemce dovezla až přímo před dveře metra. Další se ale podivovali nad tím, jak je možné, že ve stanici neexistují účinné zábrany, které by zamezily vjezdu vozidel mezi cestující.