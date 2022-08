Najdete odlišný emotikon psa za 10 vteřin? Kdo to dokáže, má oči jako ostříž

S optickým rébusem obsahujícím emotikony psa si na sociální síti TikTok lámou hlavu tisíce lidí. Na obrázku je 98 smajlíků a mezi nimi jen jeden s malou odlišností. Dokážete ho najít za 10 vteřin? Kdo uspěje, má podle populárního tiktokera zrak jako ostříž.

Video s optickou hádankou zveřejnil na sociální síti tiktoker Sol Glitnir, který se veřejně prezentuje jako tvůrce videoobsahu. Ve svých příspěvcích pravidelně zveřejňuje vizuální iluze, které mají procvičit lidský mozek.

Cílem tohoto rébusu se smajlíky je co nejrychleji nalézt jeden, který má jen nepatrnou odlišnost. Jen menšina lidí ho dokáže najít do deseti vteřin. Komu se to povede, má výborný zrak a dokáže se pečlivě soustředit, uvádí Glitnir ke svému videu.

Vizuální hádanky jsou podle odborníků prospěšným tréninkem pro lidský mozek a pomáhají předcházet různým jeho onemocněním, zdůrazňuje britský bulvární server The Sun.