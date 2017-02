Muži naháněli v Zimbabwe slony, aby se s nimi mohli vyfotit. Rozzuřený samec jednoho z nich udupal

před 1 hodinou

Slon na jihu Zimbabwe udupal jednatřicetiletého muže, který se s ním spolu s přáteli pokoušel vyfotit. S odkazem na místní tisk o tom ve středu informoval zpravodajský web BBC. Tři muži v sobotu spatřili tři slony (dvě samičky a samce) a chtěli se s nimi vyfotit. Pokusili se je proto nahnat na místo, kde by snáze pořídili snímek. To se ale nelíbilo slonímu samci, který začal muže pronásledovat a jednoho z nich udupal. Dalším dvěma mužům se podařilo utéct a vyvázli bez zranění. Tělo usmrceného muže našel až druhý den kolemjdoucí, který to oznámil úřadům.

autor: ČTK