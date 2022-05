"Na nic jsem nemyslel." Soused při záchraně dítěte ukázal nervy z železa

Sabit Šontakbajev si minulý týden na cestě do práce všiml, jak z okna bytového domu v osmém patře visí batole. Muž tu chvíli neváhal, vběhl do budovy a vylezl ven na parapet v sedmém podlaží. Bez jištění se mu podařilo visící dítě chytit do náručí a prostrčit ho zpátky dovnitř. Odvážnou záchrannou akci zachytil jeden z přihlížejících na mobilní telefon.

Incident se odehrál 11. května v kazašském hlavním městě Nur-Sultan. Tříletá dívka, kterou údajně nechali její rodiče doma samotnou, vylezla při hraní ven z otevřeného okna. Na záběrech je patrné, jak bezmocně za své ruce visela na okenní římse ve výšce několika desítek metrů. Šestatřicetiletý Šontakbajev, který je otcem čtyř dětí, se v ten okamžik rozhodl dívku zachránit. "S kamarádem jsme zaklepali na dveře lidí bydlících v sedmém patře a já jsem prolezl oknem k dívce," citoval muže lokální zpravodajský server Astana Times. "Neměl jsem jištění, takže mě kamarád držel za nohy. V tu chvíli jsem na nic nemyslel, jen jsem chtěl dítěti pomoct," dodal. Video odvážné záchrany se v posledních dnech virálně rozšířilo jak po kazašských médiích, tak i po sociálních sítích a světových zpravodajských serverech. Šontakbajev, který pracuje jako stavební dělník, za svůj čin již získal od kazašské vlády medaili za hrdinství.