Mlékárna vyhlásila básnickou soutěž. Vegani ji vzali útokem, rýmovali o jatkách a mateřském mléku

"V železné kleci se opírám hubou, o stěnu špinavou, kov do mě rubou, nástroj tak humánní, nohy mi škubou, bez citu, bez býka, rezavou tubou." Tyto a podobné verše se objevily na Facebooku Mlékárny Kunín poté, co společnost vyhlásila soutěž o nejlepší básničku. Příspěvky začaly přidávat hlavně vegani, kteří jsou proti porážce krav i pití živočišného mléka.

Kunínská mlékárna vyhlásila na Facebooku soutěž o nejlepší básničku a pěkně si naběhla. Verše jí totiž k příspěvku začali psát hlavně vegani, kteří nekonzumují ani maso, ani mléko.

Na profilu společnosti se tak objevily texty poukazující nejen na problém zabíjení zvířat na jatkách, ale taky básničky přirovnávající inseminaci krav ke znásilňování a spojování kravského mléka s mlékem mateřským.

>>SOUTĚŽ<< 21. březen není jen prvním jarním dnem, ale též svátkem poezie... a rovněž našich produktů - ty jsou totiž taky jedna báseň! A jak jste na tom s veršováním vy? Předveďte svůj básnický um v komentářích pod tímto příspěvkem. 3 nejoriginálnější básničky v tématice jara a Mlékárny Kunín odměníme sportovními lahvemi na pití a prostíráním. Soutěžíme do pátku 24. 3. 15:00 hod. Pravidla soutěže a ukázku výher si můžete prohlédnout zde => http://bit.ly/BasnimeSKuninem Zveřejnil(a) Mlékárna Kunín dne 21. Březen 2017

Uživatelka Věra Milfi Urbánková například vymyslela: "Jsem kojící matka, co nesnáší jatka. Představa, že někdo bere mléko dětem, to mě s***. Nyní přijde dotaz smělý, mléko z prsa pro dospělý, přijde vám to normální? Mně úchylkou to zavání."

Mlíko, k rakvi víko

Další, Jakub Kemr, zase poukázal svými verši na podmínky chovu krav a reklamu, která mléčné výrobky prezentuje: "V železné kleci se opírám hubou,

o stěnu špinavou, kov do mě rubou, nástroj tak humánní, nohy mi škubou, bez citu, bez býka, rezavou tubou. Až mládě porodím, ihned jej zcizí, to aby ládovat mohli se cizí, víckrát ho nespatřím, zpátky jdu do klece, jsem kráva veselá, na sýru, na mléce."

Někteří přispěvatelé byli stručnější: "Už má babička říkávala - mlíko, k rakvi víko." (Andrea Veg Lukešová)

Vegani versus masožravci

Soutěže se však zúčastnili i masožravci a konzumenti mléka. Uživatelka vystupující pod přezdívkou Kuře Vindaloo napsala: "Vegani jsou votravný, řeší kravský cecky, mně to přijde zábavný, popíchnout je všecky. I vy krutí bídáci, spásáte jim jetel, chudák kráva nebohá, berte na ni zřetel."

Jiná uživatelka zase na Facebooku Mlékárny Kunín napsala, že vegani mají líné nohy a zbytečně vyřvávají: "Mlíko vozí do Kunína. Běžte prudit do kravína. Bo jen líné nohy máte. Zbytečně na fejzbučku vyřváváte."

Vítěz bere láhev a prostírání

Poetové, jejichž výtvory porota Mlékárny Kunín označí za nejoriginálnější, by měli získat sportovní láhev na pití a prostírání.

Otázkou je, zda to bude třeba příspěvek Moni Urbanové, který získal zdaleka nejvíce lajků, v době vydání článku celkem 2378: "Kráva mléko nedává, lidé jí ho berou. To, že tele volá mámu, na to všichni se**u. Až produkce mléka klesne, kráva na jatka se vezme. Takhle funguje mléčný průmysl a vaše básničky jsou nesmysl. Ámen, končím."

