Mistři světa v lenosti se scházejí v Černé Hoře. Vítězové vydrží ležet více než třicet hodin

Veliko jubilarno peto " TAKMICENJE U LEZANJU " odrzace se 15 Oktobra 2016 godine. Organizator takmicenja je Etno selo Montenegro, a Sponzor takmicenja je restoran PER SEMPRE iz Podgorice koji je obezbjedio nagrade prvoplasiranom 200 e a drugo i trece mjesto rucak za dvoje u restoranu Per Sempre. Takodje nas glavni sponzor zajedno sa organizatorima obezbjedio je svim takmicarima iz Ex Jugoslavije besplatan smjestaj i hranu noc prije takmicenje da bi takmicari sto spremniji usli u lezanje posle napornog puta. Jedna od zanimljivih cinjenica ove godine vezanim za takmicenje je sto se istoimeno odrzava tacno kada pocinje predizborna cutnja u Crnoj Gori. Organizatori pozivaju sve predstavnike politickih partija da dodju na takmicenje, malo odmore a ujedno ukoliko osvoje nagradu i povrate jedan dio novca koji su ulozili u marketing. Dan uoci takmicenja pripremljen je bogat program : Prvo pocinjemo sa otvaranjem "NEASFALTIRANE ULICE" koju ce svecano otvoriti Milos Krunic predsjednik sekretarijata Donjih Brezana za ruralni razvoj, potom je pripremljeno otvaranje prva metereoloske stanice koja radi na principu viseceg kamena. Za kraj programa BICIKLISTICKI KLUB PERUN organizuje po prvi put na svijetu trku biciklima "Ko sporije do cilja" Nagradjeni ce dobiti medalje crnogorske olimpijade, rucak u etno selu za dvije osobe, a prvonagradjeni dobija i besplatan rafting na rijeci Tari.