Nejlepší práce na světě? Klinika hledá člověka, který se bude za půl milionu mazlit s kočkami

před 53 minutami

Dublinská klinika nabízí pozici profesionálního mazliče koček za zhruba 660 tisíc korun. Požadavky? Bezvýhradná láska ke kočkám, jemné ruce, mírný hlas a schopnost rozumět různým typům kočičího vrnění. Klinika by totiž chtěla předcházet stresům, které kočky při návštěvě ordinace často zažívají.

Pokud milujete kočky a dovedete si představit, že byste se s nimi mazlili celý den, máme pro vás dobrou zprávu.

Dublinská veterinární klinika Just Cats Veterinary Clinic & Cattery totiž hledá profesionální mazliče koček. Zájemci by si měli odpovědět kladně na otázky jako: Počítáte před spaním koťata? nebo Krmíte toulavé kočky ve svém okolí?

Klinika nabízí plat v rozmezí 20 až 25 tisíc eur ročně, což je zhruba 529 až 661 tisíc korun.

Jemné ruce, hlas a schopnost rozlišit vrnění

Potenciální kočičí mazliči by také měli mít jemné ruce, jež dokáží hladit kočky delší dobu, mírný tón hlasu a chování či schopnost porozumět různým typům kočičího vrnění.

Budoucí zaměstnanci kliniky by se totiž měli starat o to, aby se kočky před veterinární prohlídkou uklidnily. Právě rozpoznání různého typu vrnění vede k odhalení toho, zda je kočka vystresovaná či nikoliv.

Veterinářka Aoife Caulfieldová řekla serveru Huffington Post, že oficiální pracovní zařazení bude záviset na dovednostech člověka, kterého klinika přijme. "Uvažujeme o veterinárním stážistovi, zdravotní sestře nebo zdravotní asistence, aby práce odpovídala jejich roli," napsala v e-mailu.

Podle ní bude základem práce zaměstnance zodpovědnost za to, že se jejich pacienti a hosté budou během ošetření cítit dobře.

Uvolnění majitelé i kočky

Veterinářka vysvětlila, že podle výzkumníků kočky často nedostávají dostatečnou veterinární péči. Majitelé domácích zvířat váhají chodit s kočkami k veterináři, dokud nemají nějaký závažný problém, protože zvířata bývají u lékaře vystresovaná. Klinika Just Cats by to však chtěla změnit.

"Jestliže pomůžeme kočce a jejímu majiteli k tomu, aby byli při návštěvě uvolnění a cítili se příjemně, mají naši pacienti nejlepší šanci na to, aby se jim dostalo vysoce kvalitní zdravotní péči a pokračovali s námi ve spolupráci i nadále," řekla Caulfieldová.

Vzhledem k velké pozornosti, jaké se pracovní nabídce dostává, je jasné, že konkurence bude obrovská. Veterinářka pro Huffington Post připustila, že klinika již obdržela stovky životopisů z celého světa.

