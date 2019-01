Milostný dopis ze sáčku na zvracení se stal hitem. Lidé chtějí znát rozuzlení

Popsaný sáček na zvracení z amerického letadla, který v zadní kapse sedadla našel neznámý člen úklidové čety, si mezi sebou sdílejí lidé na sociálních sítích. Je na něm totiž napsaný milostný dopis od dívky, která chtěla překvapit svého přítele a letěla 1500 kilometrů, aby mu vyznala lásku na letišti. Každému čtenáři pak vrtá hlavou, jak příběh dopadl.

Všechno zřejmě začalo již 7. února loňského roku, když 21letá Andrea letěla z Miami do Washingtonu. Jedná se o 1480 kilometrů dlouhou cestu, která trvá přibližně dvě a půl hodiny. Dívka se během cesty nudila a také byla značně nervózní.

Rozhodla se totiž, že podnikne bláznivou akci s nejistým výsledkem. Ve čtyři hodiny ráno si koupila letenku, aby mohla v americké metropoli svému příteli v hale sdělit, že se do něj zamilovala.

Tušila, že se jinak minou. On byl na cestě z Bostonu do New Orleans s mezipřistáním ve Washingtonu, kde Andrea bydlí. Rozhodla se proto vrátit se domů o něco dříve, aby ho mohla aspoň na chviličku vidět a sdělit mu své vyznání. O čtyři dny později již totiž dle svých slov napsaných na pytlíku směřovala na jeden semestr do Austrálie.

"Jsem hodně nervózní, nudím se, wi-fi mi nefunguje, nepomáhá ani kofein. Tak se chci aspoň takhle vyventilovat. A možná díky tomuhle bude i tvůj let méně nudný," píše autorka.

Dopis je starý skoro rok, ale veřejně známým se stal až v momentě, kdy ho našel někdo z úklidové čety letadla v zadním kapse sedadla a nahrál na web Reddit s dovětkem: "Ať jsi kdokoliv, doufám, že ti to dobře dopadlo."

Andrea by již měla mít po půlročním studiu v Austrálii a dost možná teď bydlí s přítelem, ať již ve Washingtonu, Bostonu, nebo New Orleans. Ale možná že tato romance nedopadla a sešlo i z plánovaného setkání na letišti.

Andrea chtěla svým dopisem inspirovat další cestující, kteří ho možná najdou a přečtou si ho. "Udělejte mi jednu laskavost. Vykonejte dneska něco bláznivého jako já. Hodně štěstí, ať jste kdokoliv," zakončila své psaní.

Není známo, kolik pasažérů si ho přečetlo v onom letadle, nicméně na Redditu to byly desítky tisíc lidí. Chtějí dívku vypátrat a dozvědět se, jak celý příběh dopadl. "Pošlete to dál, ať Andreu najdeme a zeptáme se jí," vyzývají.