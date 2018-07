Maďar převlečený za šneka závodil s vlakem, chtěl dokázat, jak pomalu jezdí. Běh s přehledem vyhrál

Aktivisté na východě Maďarska uspořádali závod člověka s vlakem, aby dokázali, jak pomalu jede spoj z Debrecínu do 78 kilometrů vzdáleného městečka.

Maďarská aktivistická skupina Mátészalkaleaks uspořádala minulý týden závod člověka s vlakem. Muž převlečený za šneka měřil síly se spojem vedoucím z Debrecínu do Mátészalky na východě Maďarska.

Chtěli dokázat, že vlak na trase dlouhé 78 kilometrů se pohybuje pomaleji než člověk. Jízda mezi městy trvá hodinu a 49 minut. O recesi informoval deník Euronews.

"Byl to náš společný nápad. Přemýšleli jsme nad tím, co by dokázalo ilustrovat, jakou rychlostí jede vlak mezi Debrecínem a Mátészalkou," citovala maďarská mutace Euronews Levente Lintényiho z aktivistické skupiny.

Na videu, které skupina zveřejnila na YouTube, tak "muž-šnek" nad železným ořem vyhrává na plné čáře. Akce si všimla kromě maďarských také světová média.

Pomalá jízda je podle provozovatelů maďarských státních železnic dána špatným stavem trati. Maximální rychlost vlaku na trase z Debrecínu je podle nich 60 kilometrů v hodině, na třech místech ale musí zpomalit až na 40 kilometrů v hodině.

Aktivista Levente Lintényi uvedl, že kompletní renovace tratě a navýšení rychlosti vlaku na 80 kilometrů v hodině by pomohly snížit dobu dojíždění na hodinu. Spoj využívají obyvatelé okresního města pro dojíždění za prací, do školy i k lékařům. Místní samospráva podle Euronews slíbila opravit 26 kilometrů trati do roku 2021. Podle aktivistů to však pro zlepšení dopravního spojení nestačí.

Kromě opravení železniční infrastruktury skupina Mátészalkaleaks také požaduje, aby byla cestujícím ve vlaku distribuována voda. Maďarské vlaky totiž nemají zavedený vodovodní systém, a cestující si tak například po použití toalety nemohou umýt ruce.

Skupina vznikla v roce 2015 a jejím cílem je zlepšovat život ve městě se zhruba 17 tisíci lidmi. Lidí v Mátészalce se ptají, co je trápí, a poté se snaží tlačit na místní úředníky, aby se problémy zabývali.