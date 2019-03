Letadlo muselo přistát hned po startu, cestující zapomněla na letišti dítě

Letadlo na cestě ze Saúdské Arábie do Malajsie se muselo vrátit hned po vzletu, jedna z cestujících si totiž uvědomila, že zapomněla v odbavovací hale své dítě, a odmítala pokračovat v letu.

Letečtí dispečeři si vyslechli krátce po startu velmi netradiční žádost od pilota letu ze Saúdské Arábie do Malajsie. "Můj bože, můžeme se, prosím, vrátit zpátky?" zeptal se pilot pracovníků letiště Krále Abda al-Azíze. Ti netradiční žádost z vysílačky natočili na telefon a video umístili na YouTube, píše web britského deníku The Guardian.

Pracovníci letového provozu byli z pilotovy žádosti evidentně překvapení a chvíli mezi sebou debatovali, jestli mají letounu povolit návrat. "Tenhle let žádá o návrat, cestující zapomněla dítě v čekací hale," debatovali kolegové mezi sebou.

Mezitím pilot opět popisoval nezvyklou situaci, která nastala v letadle. "Řekl jsem vám, že cestující zapomněla dítě na letišti a odmítá pokračovat v letu."

Následovala krátká pauza, po které letadlo nakonec dostalo povolení přistát. "Dobře, vraťte se. Tohle jsme tedy ještě nezažili," řekli dispečeři.

Letadla se vrací v podobných případech velmi vzácně, většinou je důvodem přistání po startu technická závada stroje nebo zdravotní komplikace pasažérů. Například v roce 2013 musel být let na trase z Los Angeles do New Yorku odkloněn do Kansas City, protože si jeden z cestujících neustále zpíval hit zpěvačky Whitney Houston I Will Always Love You.

