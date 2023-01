Video: V ruském letadle se otevřely dveře ve výšce tří kilometrů. Nikdo se nedivil

Při pondělní lokální lince po Sibiři se krátce po startu náhle otevřely zadní dveře letounu. V tu chvíli začaly ze zavazadlového prostoru vypadávat kufry a cestujícím, na které najednou foukal silný vítr, ulétávaly čepice. Pilotovi se nakonec podařilo nouzově přistát a všichni cestující byli nakonec v pořádku. Dva z nich zachytili napínavé chvíle na mobilní telefon.

Při pondělní lokální lince po Sibiři se krátce po startu náhle otevřely zadní dveře letounu. | Video: VK/Aviation of Siberia and the Far East, Sergej Lidrik