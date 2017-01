Klub zakázal vstup mladým, na parket můžou jen starší 40 let. U vstupu se kontrolují i doklady

před 1 hodinou

Australský hudební klub zavádí speciální večery, na které je povolený vstup pouze od 40 let. U vstupu se bude kontrolovat doklad totožnosti a na tanečním parketě tančit na hity od Michaela Jacksona nebo Prince.

Přestože je vám třeba třicet let, nemusí vás kvůli nízkému věku pustit do klubu. V australském Sydney totiž začínají speciální klubové noci 40UP, na které mají zakázaný vstup lidé mladší 40 let.

Hudební produkce nabídne největší hity ze 70. až 90. let a pořadatelé mají jasný cíl – oslovit starší generaci, která si čas od času ráda zapaří.

„Celý nápad spočívá v tom, že se nedostanete vůbec dovnitř, pokud vám není přes čtyřicet,“ říká BBC 70letý Steve Clisby, který za projektem stojí.

Steve razí myšlenku, že i starší generace má nárok vyhodit si občas z kopýtka, aniž by se jí na baru a tanečním parketě pletli do cesty tzv. mileniálové. „Je to alternativa k sezení na koncertech,“ vysvětluje Clisby, který chce návštěvníkům kontrolovat u vstupu i věk.

Velká Británie se podle BBC potýká s klesající návštěvností hudebních klubů, takže starší lidé mohou vdechnout „clubbingu“ nový život.

„Lidé mi pořád říkají, jak je na koncertech nejvíc baví, když můžou vstát ze sedaček a tancovat jako zamlada – na hudbu, kterou mají rádi. Takže tohle je speciálně pro ně,“ říká Steve a dodává, že návštěvníci budou tancovat na skladby od Michaela Jacksona, Chic, Sister Sledge, Earth Wind & Fire, Prince a řady dalších.

autor: Magazín