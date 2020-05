Ústa na dálkové ovládání. Vědci vyvinuli otevírací roušku pro bezpečné stravování

Izraelští výzkumníci přišli během pandemie na inovativní roušku, ve které se strávníci nebudou muset bát nákazy ani v restauraci. Vymysleli totiž pokrývku úst a nosu, která se při jedení otevírá a zavírá. Systém připomíná slavnou japonskou hru Pac-Man. Rouška by se mohla prodávat za maximálně 10 šekelů, v přepočtu zhruba 72 korun.

Systém, který představila začátkem týdne laboratoř Avtipus Patents and Inventions v izraelském městě Or Jehuda nedaleko Tel Avivu, se podobá cyklistické brzdě. Rouška je propojena kabelem s ovladačem, který přídatnou pusu otevírá a zavírá, jakmile se jídlo dostane do úst strávníka.

"Rouška se bude otevírat mechanicky ručním ovladačem nebo automaticky, jakmile se vidlička přiblíží k roušce," popsal prototyp zástupce ředitele laboratoře Asaf Gitelis novinářům. Jakmile člověk vyndá příbor z úst, systém se má automaticky uzavřít a chránit tak člověka před potenciální nákazou v restauraci.

Větší kousky jídla lidé budou moci zhltnout jako Pac-Man ze slavné japonské počítačové hry z 80. let. Omáčky nebo zmrzlina by však podle některých mohly být problematické.

"Nemyslím si, že bych s touhle maskou zvládl sníst zmrzlinu, rozpatlal bych ji všude a nechtěl bych to pak nosit," okomentoval vynález 29letý hudebník Ron Silberstein z Tel Avivu. Některým se však nápad zamlouvá a považují moderní roušku za něco, co musí mít.

Izraelská společnost, která s nápadem přišla, by speciální roušku chtěla začít vyrábět v nejbližších měsících a již si zaregistrovala patent. Podle nich by systém mohl stát mezi třemi a deseti šekely, zhruba 22 až 72 korun.