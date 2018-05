Tohle je nejstarší žena na světě. Dlouhověkost považuje za boží trest, neprožila jediný šťastný den

před 1 hodinou

Koku Istambulová pochází z Čečny. Údajně je jí 129 let, což by z ní dělalo nejstarší ženu na světě. Recept na dlouhověkost ale nezná a zároveň ji považuje za boží trest. Kdyby si mohla vybrat, raději by zemřela mnohem dřív.

Když byl z trůnu sesazen poslední ruský car, bylo jí 27 let. V pětapadesáti se dočkala konce druhé světové války, a když se rozpadl Sovětský svaz, slavila 102 let. Koku Istambulová se podle údajů ve svém pase narodila 1. června roku 1889 a podle všeho je tak nejstarší ženou na světě. Pas ale během druhé čečenské války ztratila. O příběhu ženy píše server Daily Mail. "Hodně lidí se dožívá vysokého věku, většinou jde ale o sportovce a ty, kteří vyznávají zdravý životní styl a především se snaží zůstat v klidu. Za celý svůj život jsem neměla jediný šťastný den. Vždy jsem hlavně tvrdě pracovala," uvedla s tím, že ověřený recept na dlouhověkost nemá. Vysoký věk nepovažuje za boží dar, ale právě naopak za trest. Život jí komplikují bolesti kloubů a špatný zrak. V kondici se udržuje hlavně téměř bezmasou stravou a pitím kefíru. "Ohlédnu-li se za svým ne příliš šťastným životem, přála bych si zemřít mnohem mladší," dodává. Zemřel údajně nejstarší člověk na světě, podle indonéských úřadů mu bylo 146 let číst článek Ve vyprávění vzpomíná na německé tanky, těžká léta v exilu na Sibiři nebo v Kazachstánu, ale i na tvrdou výchovu, kterou jako muslimská dívka zažila. Stařenka navíc zůstala na světě zcela sama. Přežila všechny své děti, poslední zemřelo před pěti lety ve 104 letech. Podle údajů státního důchodového fondu žije v Rusku více než 110 lidí ve věku nad 110 let. Statistiku nejde stoprocentně ověřit kvůli nedostatku písemných záznamů o narození. Doklady Koku Istambulové se měly podle úředníků ztratit během druhé čečenské války (1999-2009). Oficiálně nejstarší žijící ženou na světě je tedy Japonka Chiyo Miyaková, která se narodila 2. května v roce 1901. Podívejte se: Nejstarší gymnastce na světě je 91 let. Miluje cvičení na bradlech Nejstarší gymnastce na světě je 91 let. Miluje cvičení na bradlech | Video: gymmedia2010 | 00:29

autor: Magazín | před 1 hodinou