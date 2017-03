J není jméno, je to hříčka rodičů dítěte, rozhodl švýcarský soud

před 16 minutami

J není křestní jméno. S odvoláním na "nejlepší zájem dítěte" o tom rozhodl švýcarský soud, který tak potvrdil dřívější rozhodnutí curyšského matričního úřadu.

Švýcarský soud odmítl argument rodičů, kteří chtěli neobvyklým jménem J uctít oba praprarodiče svého dítěte - Josefa a Johannu. Podle soudu mohli zvolit uznávané jméno Jo, a vyhnout se tak problémům.

Švýcarští rodiče mohou svým dětem dát křestní jméno v podstatě podle svého přání. Jedinou podmínkou je, aby "zjevně neporušovalo zájmy dítěte". Podle curyšského soudu byla snaha rodičů dát své dceři jako čtvrté z křestních jmen písmeno J v rozporu právě s tímto ustanovením v zákoně.

Soudce neuznal ani další argument, podle kterého chtěl pár jméno své dcery vyslovovat jako "džej". V němčině se totiž J vyslovuje jako "jot", což by vedlo podle soudu k častým zmatkům. Lidé by navíc měli tendenci dávat za J tečku, ačkoli by se nejednalo o zkratku, uvádí rozsudek, který přání rodičů označuje za "nesmyslné". "Celkově se volba jména v podobě jediného písmena zdá být hříčkou rodičů dítěte, která není hodna ochrany," uvedl soud.

V minulosti švýcarské soudy s odkazem na stejné ustanovení v zákoně odmítly například jména Wiesengrund (v překladu Louka) či Djonatan, které je fonetickým přepisem anglického jména Jonathan.

