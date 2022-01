Italská rodina vyhrála soutěž od Wizz Air. Dokázala naplnit letadlo pro 170 lidí

Rodina z městečka Portici u Neapole zvítězila v soutěži vypsané leteckou společností Wizz Air, která loni v reklamě hledala "největší italskou rodinu", jež by dokázala zaplnit celé letadlo pro 170 cestujících. Anně Donalekové se podařilo takové množství příbuzných a přátel dát dohromady, a pro všechny tak zajistila třídenní leteckou dovolenou na ostrově Korfu. Napsala o tom agentura APA.

Aerolinky Wizz Air spustily reklamu nazvanou "Létající rodina" v prosinci a lidem daly deset dní na to, aby se přihlásili, pokud dokážou přesvědčit 170 známých lidí k víkendovému leteckému výletu.

"S výsledkem jsme velmi spokojení, reklama byla od prvních chvil velice populární. Velký dík patří italským rodinám, které se s naší výzvou popasovaly," řekl mluvčí Wizz Air András Radó. Podle něj se do soutěže zapojilo přes 3500 lidí, jen dvěma rodinám se ale podařilo zaplnit všech 170 sedadel.

"Až do samého konce jsem nevěřila tomu, že bych mohla zvítězit. Jsem fanynka soutěží a několik jsem jich už v minulosti vyhrála. Sezvala jsem pár lidí, rozeslala pozvánky a všechny prosila, aby přesvědčili své příbuzné a přihlásili se. Totéž udělal můj jednadvacetiletý syn a když mi poslední člověk hlásil, že už se do letadla nedostane, protože je plné, řekla jsem si: ´Tak jsem to zvládla´," popsala Donaleková. Její skupinu proto nyní čeká třídenní pobyt v hotelu na řeckém ostrově Korfu, kam poletí plně obsazeným letadlem.