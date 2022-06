Až moc sexu a násilí. Horečka sobotní noci byla tak populární, že vznikla další verze

Už je to 45 let co svůdný John Travolta v roli Tonyho roztančil diskotékový parket v newyorském Brooklynu. Po herci během natáčení filmu Horečka sobotního noci toužily nejen fanynky, ale i jeho kolegyně, která dokonce na natáčení nenosila spodní prádlo. Proč mužští fanoušci na herce při natáčení v ulicích ukazovali nenávistné transparenty? Dozvíte se v Historkách z placu.

