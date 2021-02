Francouz vyrobil "víno" s konopím. Při umírněné konzumaci má relaxační účinek, tvrdí

Výrobce prvního francouzského vína s konopím Raphaël de Pablo z vinařské oblasti Médoc tvrdí, že při umírněné konzumaci víno zaručuje dvojitý relaxační účinek. Prvních pět set lahví jeho "aromatizovaného nápoje na bázi vína" je díky kampani na crowdfundingové platformě nově k dostání na trhu pod názvem Burdi W.

Přestože z právního hlediska nelze mluvit o vínu, nápoj vznikl stejným postupem jako "klasické víno" z odrůdy Petit verdot pěstované ve vinařské oblasti Médoc, zdůrazňuje Raphaël de Pablo, který stojí za celým projektem.

Mok ale navíc obsahuje kanabidiol neboli CBD, látku, která se vyskytuje v konopí. To de Pablo získává z nedaleké biofarmy. Na rozdíl od THC je kanabidiol ve Francii legální, protože nezpůsobuje psychotropní stavy, má ale relaxační účinek.

De Pablovi prý trvalo přes tři měsíce, než vystihl žádoucí poměr vína a konopí. Jedna láhev nakonec obsahuje 250 miligramů kanabidiolu. Dávkování vychází z předpokladu, že o láhev se podělí tři až čtyři lidé.

Připomíná černý rybíz a pomáhá k relaxaci

Výrobce ujišťuje, že kombinace vína a kanabidiolu vytváří zajímavou a překvapující chuť: "Má ovocné tóny připomínající černý rybíz, a po degustaci opravdu pocítíte relaxační účinek."

Nápoji dali zelenou francouzští znalci vín Alain Raynaud a Michel Rolland. "Není to ve skutečnosti víno, což je na něm tedy i uvedeno. Ale líbí se mi, že to připomíná ta vína, která znám a vychutnávám si je už 40 let," řekl Rolland.

I když ve Francii jde o první nápoj svého druhu, víno s konopím již existuje v Kalifornii nebo ve Španělsku. Právě kalifornským vínem se de Pablo podle svých slov inspiroval. Jednu láhev prodává za necelých 35 eur (asi 900 korun).

Archeologický nález učiněný na území dnešní Francie navíc může naznačovat, že stejný nápoj si již vychutnávali Galové, připomněl server 20minutes. V nádobě na víno z hrobu pocházejícího z 2. století před naším letopočtem se totiž našly stopy konopí.