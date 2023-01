Frajeři roku: "Ustřelil mi ruku." Video s odvážným staříkem obletělo svět

Osmdesátiletý majitel obchodu, který se zlodějům ubránil s brokovnicí v ruce. Anglický farmář, který si nekompromisně poradil s neochotným řidičem. Nebo manželská hádka, která skončila stokilometrovou jízdou na kapotě. To jsou nejsledovanější videa roku s nejrůznějšími pozoruhodnými činy.

Odvážný stařík

S nečekaně tvrdošíjným protivníkem se v srpnu setkali lupiči při přepadení obchodu v Kalifornii. Osmdesátiletý majitel stál zrovna za pokladnou, když do prodejny vešel ozbrojený muž. Prodejce se ale nenechal zastrašit a na lupiče vytáhl brokovnici.

"Viděl jsem, jak na mě míří zbraní. Udělal jsem, co jsem musel. Musel jsem chránit své zaměstnance, zákazníky i sebe," uvedl pro CNN osmdesátiletý muž. Poté, co vystřelil z brokovnice, pachatel utekl. S postřelenou rukou se následně vydal do nemocnice, kde ho vypátrala policie.

Podle pracovnice obchodu Marnie Tapieové prodělal hned po střelbě osmdesátiletý majitel infarkt a byl převezen do nemocnice. "Řeknu vám, že s tímhle mužem si není radno zahrávat. Jsem hrdá na to, že ho mohu nazývat svým šéfem, je to dobrý člověk," uvedla tehdy prodavačka.

Pozor na parkování

Anglickému farmáři pro změnu došla trpělivost s neochotným řidičem, který svým automobilem blokoval vjezd do jeho zahrady. Poté, co ho několikrát neúspěšně požádal o to, aby své vozidlo přeparkoval, vyřešil situaci po svém - automobil nekompromisně odtlačil čelním nakladačem ze svého pozemku.

0:57 Farmář najednou automobil odtlačil vysokozdvižným vozíkem ze svého pozemku. | Video: Snapchat / Elliott Johnson

U vozidla při tom rozbil okna a zcela ho poničil. Letos v létě skončil kvůli svému činu před soudem. Tam se hájil tím, že se cítil v nebezpečí, protože se mladíci v okolí jeho pozemku chovali neukázněně - popíjeli alkohol, odhazovali odpadky, ničili zdi a ignorovali jeho prosby.

"Cítil jsem se zkrátka ohrožený. Ale rozumějte, můj dům, můj hrad. A můj hrad končí až před přední branou," uvedl u soudu farmář, který se poté za své chování omluvil.

100 kilometrů na kapotě

Na konci dubna zase řešili thajští policisté incident, který pravděpodobně těžko snese srovnání. Na jeho začátku stála hádka mezi mužem a ženou, která se přiznala, že měla románek s kamarádem. Když manžel z auta vystoupil, rozhodla se i s pětiletým synem ujet. Ale muž to tak nenechal.

1:11 Muž se 100 kilometrů držel kapoty auta, které řídila jeho nevěrná žena | Video: Associated Press

Kamerové záznamy, které získala policie, pak ukázaly, že žena ve vysoké rychlosti s manželem na kapotě ujela asi 100 kilometrů. Nezastavily ji ani opakované výzvy policie a manželovi se po celou dobu podařilo na autě udržet.

Dupnout na brzdu musela až ve chvíli, kdy ji zastavila stojící kolona aut. V tu chvíli policisté pro jistotu prostřelili pneumatiky, aby se žena nepokusila z místa ujet. Manžela s lehkými zraněními pak odvezla sanitka. Řezné rány si způsobil sám, když pěstmi bušil do čelního skla.