Facebook gdaňského soudu převzali neznámí uživatelé. Dávají na něj příspěvky o vaření

Ministerstvo vnitra doporučuje vládě vyhovět žádosti jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) o prodloužení stavu nebezpečí v místech, které koncem června poničily extrémní bouřka a tornádo. Po prodloužení o 30 dnů by měl trvat stav nebezpečí do 23. srpna, kabinet rozhodne v pondělí. Má pomoci opatření při likvidačních pracích i dokončování oprav nejpotřebnější infrastruktury. S ohledem na způsobené následky a ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí vyhlásil Grolich stav nebezpečí pro území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav 24. června. Prodloužit ho může jen za souhlasu vlády. Podle materiálu ministerstva pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, stále trvají důvody, proč by v místech neštěstí měl mít hejtman zvláštní pravomoci.