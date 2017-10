Zvolené strany očima sociálních sítí: Klaus ml. v SPD, Bělobrádek veterinářem, Babiš ve vězení

před 1 hodinou

Uplynulý víkend byl ve znamení politologických, sociologických a ekonomických rozborů sněmovních voleb. Odhlédněme od odborníků a nechme promluvit sociální sítě, "hlas lidu". Projděte si přehled kuriózních tweetů či postů týkajících se devíti nově zvolených stran.

Sluší se začít jasným vítězem, hnutím ANO. Na Facebooku Andreje Babiše se po vyhraných volbách objevil post, že dostal asi 5000 esemesek a e-mailů a že se bude snažit na všechny odpovědět. Kdo by dumal, jak to bude při povolebních jednáních stíhat, nechť ví, že od toho tu je marketingový stratég a génius sociálních sítí Marek Prchal (ten pán, co ho Babiš líbal). Kdo by ho litoval, co si to na něj šéf vymyslel, ten se může uklidňovat tím, že patrně i tento post mohl psát Marek Prchal, tudíž si ušil bič sám na sebe.

Andrej Babiš: "Zdravím vás všechny. Děkuju vám všem, co jste nám dali hlas, bylo vás 1 500 113! Dostal jsem asi 5000 SMSek a mailů, strašně moc vám všem děkuju, budu se snažit každému odpovědět, omlouvám se, pokud to nebude hned. Vážím si důvěry, kterou jste nám dali. Máte moje slovo, že vás nezklameme. A přeju krásnou neděli vám všem." Zveřejnil(a) ANO dne 22. Říjen 2017

Na druhém místě skočila ODS. Většina odborníků se shoduje na tom, že tato strana vstala z popela díky svému šéfovi Petru Fialovi. Shodují se na tom i novináři, Česká televize například označila občanské demokraty za "modrého fénixe". Nemyslí si to však Václav Klaus ml., říká, že nic moc, na což Fiala říká, že to je nekolegiální. Předseda ODS správně tuší, že s Klausem ml. to nebude mít po volbách jednoduché, zvláště poté, co jeho vnitrostranický oponent získal tolik preferenčních hlasů, čímž se umí náležitě pochlubit, protože je skromný a týmový po tatínkovi. Nezapomněl tudíž vypíchnout, že v preferenčních hlasech vyhrál v ODS o parník, nebo že má o deset tisíc preferenčních hlasů víc, než dostal předseda, který je na každém plakátu. Někteří uživatelé sociálních sítí to však vidí jinak a Klausovi ml. doporučují příště kandidovat za SPD.

A především o mnoho hlasů díky němu přišla. Klaus by měl příště kandidovat spíše za SPD. — Bohumil Kuzebauch (@Bohous2310) October 23, 2017

A co tak varianta 101: ANO, SPD a Vaclav Klaus jr.? — Petr Schönfeld (@petrschonfeld) October 22, 2017

Piráti v předvolební kampani žádali "Pusťte nás na ně!". Voliči je "na ně" pustili a piráti se "na ně" vrhli. Hned od prvních minut nenechali nikoho na pochybách, jak přímo na tu politiku půjdou, když Jakub Michálek prohlásil, že s ANO si dokážou představit spolupráci jen tehdy, když by Babiš a Faltýnek byli ve vězení.

Michálek (Piráti): "Pokud by Babiš a Faltýnek byli zavření ve vězení, nějakou spolupráci s ANO si dokážeme představit." @CT24zive — Jan Dražan (@idrazan) October 22, 2017

Tak pokud se splní podmínky Pirátů, že s ANO půjdou jedině tehdy, když bude Babiš s Faltýnkem ve vězení, nemám s jejich spoluprací problém. — Vlasťa Dvorský (@Vlasta_Dvorsky) October 22, 2017

Některé voliče začíná trochu mrazit z nejrůznějších prohlášení Tomia Okamury. Třeba že chce jednoznačně do vlády a prosadit v ní program SPD nebo že chce ministerstva zahraniční a školství a vrátit do škol osnovy a vlastenectví.

Děsivé. SPD by asi rádo Okamura jugend. https://t.co/Xe2kKTCaUG — Václav Kotora (@vasek_kotora) October 21, 2017

Sžíravému humoru sociálních sítí neušel debakl komunistů. Jeden z tweetů naráží na slova šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska o tom, že mezi předsedy zvolených stran najdeme dva agenty StB a jednoho extremistu.

Komunisti dostali tak málo, protože jejich voliči byli zmatení - nevěděli, kterého z estébáků vybrat. #volby #volby2017 — wheder (@wheder_) October 22, 2017

V úctě děkuji všem voličům za důvěru.Smiřme se s faktem,že žijeme v zemi,kde dva agenti StB a jeden extremista dají dohromady většinu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 21, 2017

Lidé se také pozastavují nad reakcí ČSSD na propadák ve volbách. Strana ztratila 35 mandátů a tak koná - svolává mimořádný sjezd, bodejť by ne. Jenže na 7. dubna. Ale vysvětlení, proč tento termín, rozhodně dává smysl: Sociální demokracie slaví ten den 140. výročí od založení.

To je sebereflexe, panečku:



"Mimořádný sjezd ČSSD by se měl konat v Hradci Králové 7. dubna." — Miroslav Hylš (@MiroslavYamato) October 22, 2017

Bez povšimnutí nezůstává ani porušení slibu Pavla Bělobrádka. Šéf KDU-ČSL říkal, že když si strana pohorší, odstoupí. Strana ztratila čtyři mandáty, ale on prohlašuje, že strana se dostala do sněmovny, tudíž nevidí důvod odstupovat. Uživatelé Twitteru se baví představou, jak by to vypadalo, kdyby se Bělobrádek vrátil k veterinární praxi. Naráží tak na kauzu, kdy na Facebooku poučil paní, která psala, že jí umřel pes - pes prý neumírá, ale chcípne.

Náhodou, Bělobrádek zpátky ve veterinární praxi by byl rozkošný!



"Milá paní, váš pes neumřel..." :-) — David Petrla (@oslicek) October 22, 2017

Zaujalo také pozoruhodné šíbování TOP 09 a Jiřího Pospíšila, někdejšího místopředsedy ODS a ministra spravedlnosti. Krátce poté, co "topka" mocným pražským finišem zdolala pětiprocentní hranici hlasů a přece jen se dostala do sněmovny, Pospíšil na svém Twitteru v noci ve 2:46 uvedl: "Včera jsem podepsal přihlášku do TOP 09. Chci této straně pomoci, aby se vrátila tam, kam jako proevropská pravicová strana patří." Sociální sítě si to však přeložily jinak.

Přeloženo: Trpělivě jsem čekal, jestli topka dá ten gól v poslední minutě. Teď chci být nový předseda. Hurá! https://t.co/oDTzAqKhoj — Jan Novotny (@JanNovotny) October 22, 2017

A konečně poslední strana, která se do sněmovny dostala, a to navzdory většině průzkumů, které jí přisuzovaly kolem 3,5 procenta - Starostové a nezávislí. Jelikož tento staronový subjekt zatím moc "nepolitikaří", sociální sítě jako by na ně (zatím) nenašly munici ironických tweetů či postů. Nabízí se tu tedy alespoň důmyslný rozbor věty "Four far Farský on four far ski" na stránkách Jana Farského.