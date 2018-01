Brit běžel po dálnici na letiště. Po 130 kilometrech ho zadržela policie, dostal pokutu čtyři eura

před 5 hodinami

Amatérský běžec se po závodu v překážkovém běhu ve sněhu rozhodl vyrazit na 170 kilometrů vzdálené letiště v Lyonu po svých.

Paříž - Britského amatérského sportovce, který se rozhodl běžet odstavným dálničním pruhem z francouzských Alp až na 170 kilometrů vzdálené letiště v Lyonu, zatkla v pondělí dopravní policie. Do cíle mu přitom zbývalo jen 40 kilometrů, píše dnes francouzský tisk.

Mladý muž se v horském středisku Valmorel minulý víkend účastnil překážkového běhu ve sněhu. Cítil se patrně ještě natolik fit, že se vydal na lyonské letiště po svých. Na hlavě měl helmu.

"Volali jsme na něj do tlampače, ale on nic neslyšel," řekl jeden z policistů. "Říkali jsme mu, že běhat po dálnici je zakázané, ale on nechápal, proč jsme ho naložili, za každou cenu chtěl pokračovat na letiště." Policisté muže po kontrole dokladů a testu na alkohol propustili. Dostal pokutu ve výši čtyři eura (asi 100 korun).

Podle zmiňovaného policisty to nebylo poprvé, co se něco takového stalo. "A často se to týká Britů. Je divné, že ti lidé běhají po dálnicích. Možná je to jejich národní sport, ale u nás tomu tak není".