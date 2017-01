Berlínská zoo má nástupce za populárního medvěda Knuta. Lidé se dočkali šest let po jeho smrti

před 24 minutami

Téměř šest let po smrti populárního ledního medvěda Knuta má berlínská zoologická zahrada za šelmu, která přilákala miliony návštěvníků, možná náhradu. Lední medvídě, které se v zoo narodilo před dvěma měsíci, je sameček, oznámili zástupci zahrady. Jméno se pro něj zatím hledá. Mládě ledního medvěda se samici Tonji narodilo loni 3. listopadu. Teprve nyní se ho ale podařilo oddělit od matky, a určit tak jeho pohlaví. "Ten malý si vedl opravdu dobře a byl velmi zvědavý," uvedl ředitel zoo Andreas Knieriem. Jeho předchůdce a miláček návštěvníků Knut zemřel poté, co onemocněl encefalitidou a upadl do jezírka.

autor: ČTK