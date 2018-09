Autorka eseje Jak zabít manžela byla obviněna z vraždy manžela

Minulý týden byla ovšem Cramptonová Brophyová zadržena a obviněna z vraždy svého 63letého manžela Daniela Brophyho, za kterého byla vdaná 27 let. Brophy pracoval jako kuchař a 2. června byl nalezen zastřelený v kuchyni podniku, kde pracoval. Podle policie jej zde brzy ráno zastřelila právě jeho žena.

Washington - Nancy Cramptonová Brophyová napsala nejméně sedm knih o zatajovaných vztazích mezi "drsnými muži a silnými ženami". Na přebalech jejích děl nezřídka bývají muži s odhalenou hrudí a hlavní hrdinové se takřka bez výjimky rekrutují z řad amerického námořnictva. Čím se zabývá její esej How to Murder Your Husband (Jak zabít manžela), napovídá už samotný název. Minulý týden byla tato 68letá americká spisovatelka zadržena a obviněna z vraždy svého muže, napsal dnes list The Washington Post.

V knize The Wrong Cop (Špatný policajt) popsala Cramptonová Brophyová ženu, která "každý den manželství sní o vraždě" svého muže. V románu The Wrong Husband (Špatný manžel) zachytila autorka osud ženy, která se násilnickému manželovi pokusí uniknout tak, že při ztroskotání lodi předstírá svou smrt.

V krátkém eseji Jak zabít manžela se Cramptonová Brophyová zabývá tím, jak takový zločin spáchat a neskončit potom za mřížemi. Publikovala jej v listopadu 2011 na svém blogu. Rozebírá v něm hlavní motivy, které by případnou hrdinku její knihy k takovému činu mohly vést - chamtivost, nevěra, nebo domácí násilí - a vražednou zbraň, po níž by sáhla.

Autorka v eseji zavrhuje nájemného vraha, protože ten podle ní zpravidla vše prozradí policii. A stejně tak nedoporučuje ani zapojení milence, což nepokládá za dobrý nápad. Jed se na takový čin nehodí, protože se dá vystopovat, uvedla na blogu. "A kdo by se trápil s nemocným manželem?" napsala spisovatelka, která dosud žila v Portlandu v americkém státě Oregon.

Cramptonová Brophyová byla sice u soudu obviněna z vraždy svého muže, ale policie i státní zástupci ve věci možného motivu mlčí.