„Většina z nás multivitaminy nepotřebuje,“ říká praktická lékařka Lucie Hartmannová. Přesto za ně Češi každoročně utrácejí miliony korun v domnění, že dělají něco navíc pro své zdraví. Jenže realita může být mnohem složitější. Některé doplňky tělo vůbec nevyužije, jiné se při nevhodném užívání mohou stát zdrojem nových zdravotních problémů.
Kdo by nechtěl být zdravější co nejjednodušší cestou? Právě na tuto představu cílí multivitaminové přípravky, které slibují doplnění všeho potřebného v jediné tabletě. Podle odborníků ale podobná zkratka často nefunguje tak, jak si lidé představují.
Praktická lékařka Lucie Hartmannová, která působí v Rehabilitační nemocnici Beroun, upozorňuje, že automatické sahání po multivitaminech bývá spíše intuitivní reakcí než skutečně promyšlenou péčí o zdraví.
„Většina z nás multivitaminy nepotřebuje. Naše tělo umí nejlépe čerpat živiny z opravdového jídla. V potravinách jsou vitaminy namíchané tak, aby je tělo dokázalo správně využít, což tablety často neumí,“ vysvětluje. Podle ní navíc bývají některé látky v doplňcích obsaženy v hůře vstřebatelných formách, takže jejich skutečný přínos může být velmi omezený.
Mnohem rozumnější cestou je podle lékařky zaměřit se na kvalitu jídelníčku a případné nedostatky ověřit laboratorním vyšetřením. „Pokud je vaše strava alespoň průměrně pestrá, tělo si potřebné mikroživiny efektivně vyfiltruje a jejich nadbytek v syntetické formě buď bez užitku vyloučí, nebo jimi zbytečně zatíží játra a ledviny,“ upozorňuje.
Popularita doplňků stravy přitom v posledních letech výrazně roste. Hartmannová odhaduje, že některý z nich pravidelně užívají zhruba dvě třetiny jejích pacientů. Mezi nejčastější patří vitamin C, který lidé tradičně spojují s podporou imunity. Kromě ní se však podílí také na tvorbě kolagenu a hojení ran.
Pozor na předávkování
Velkou oblibu si získal také vitamin D. Ten je důležitý pro zdravé kosti, zuby, svaly i správné fungování imunitního systému. Jeho nedostatek může způsobovat únavu, zhoršenou náladu, bolesti svalů, pomalejší hojení ran nebo zvýšené vypadávání vlasů.
„V Čechách má 50 až 60 procent populace nízkou hladinu vitaminu D. Jeho hlavním zdrojem je sluneční záření a v našich zeměpisných šířkách je od října do března slunečního svitu málo. Mnoho lidí navíc tráví většinu dne v kancelářích a budovách,“ vysvětluje lékařka. Právě proto může být v zimních měsících jeho doplňování vhodné. V létě už ale při nadměrném užívání hrozí riziko předávkování.
Třetím doplňkem, který má podle Hartmannové smysl u velké části populace, je hořčík. Organismus si totiž nedokáže vytvářet větší zásoby tohoto minerálu. Hořčík je důležitý pro správnou činnost svalů, nervové soustavy, kvalitní spánek i psychickou pohodu.
Jeho nedostatek se může projevovat únavou, úzkostmi nebo svalovými křečemi. Zvýšenou potřebu mívají například sportovci, těhotné ženy nebo senioři.
Odbornice však upozorňuje, že i u zdánlivě neškodných doplňků je vhodné znát vlastní zdravotní stav. Ideální je proto začít krevními testy a konzultací s lékařem.
Kdy začínají vitaminy škodit
Největší riziko představují vitaminy rozpustné v tucích, tedy A, D, E a K. Na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě se v těle ukládají a při dlouhodobém nadbytku mohou způsobit zdravotní komplikace. Mezi příznaky předávkování patří bolesti hlavy, nevolnost, poškození jater či ledvin nebo zhoršení kvality pokožky a vlasů.
Problémem mohou být také některé kombinace minerálů. Vápník, hořčík, zinek a železo totiž využívají podobné mechanismy vstřebávání a navzájem si mohou snižovat účinnost. Pokud člověk užije několik přípravků najednou, organismus často využije jen malou část obsažených látek.
Výsledek pak může být paradoxní. Člověk investuje do svého zdraví čas i peníze, pečlivě polyká několik tablet denně, ale očekávaný efekt nepřichází. Někdy proto, že tělo většinu látek jednoduše nepotřebuje. Jindy proto, že je nedokáže správně vstřebat. A v krajních případech si může nevhodně zvolenými doplňky dokonce přivodit další zdravotní potíže.
Podle odborníků tak stále platí jednoduché pravidlo: dříve než sáhnout po multivitaminu, vyplatí se podívat na vlastní talíř.
VIDEO: Doktore, poraďte! Jak na doplňky stravy?
Zdroj: autorský text
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