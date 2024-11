Kupujete dveře? Obraťte se na nás, rádi vám se vším pomůžeme!

Praktické informace k nákupu interiérových i vchodových dveří vám prozradí Martin Dozrál.

Můžete nám jako generální ředitel SOLODOOR a jednatel NEXT obě společnosti představit?

SOLODOOR vyrábí interiérové dveře a zárubně, NEXT se specializuje na bezpečnostní vchodové dveře. Obě naše firmy jsou čeští výrobci s dlouholetou tradicí, kteří nabízejí dveře špičkové kvality s širokým množstvím povrchů a dekorů a zakládají si na prvotřídním zákaznickém servisu. Řekněte nám své představy a požadavky a starosti nechte na nás. Naši odborníci se postarají se o to, aby bylo vše podle vašich představ.

Díky spolupráci obou firem dokážeme zákazníkům nabídnout dokonale sladěné dveře do celého bytu či domu od vchodových dveří až po dveře třeba do koupelny. Dveře vyrábíme sériově i na míru, tudíž není problém ani úplný atyp. Jsme specialisté na dveře. Ať už je vaší prioritou bezpečnost, ochrana proti požáru nebo protihluková izolace, u nás najdete, co potřebujete. Sháníte dveře do moderního bytu, rustikální chalupy nebo klasicky zařízeného domu? Vyrobíme je pro vás! Nabízíme dveře za skvělou cenu v perfektní kvalitě pro ty, kteří hledají ekonomické řešení, i luxusní provedení pro náročné zákazníky.

Co je při vybírání dveří nejdůležitější?

V případě interiérových dveří si nejdříve řekněte, do jaké místnosti jsou určené a jaká jsou vaše očekávání. Následně si zvolte typ - klasické otočné nebo posuvné, orientaci - levé nebo pravé a výplň - v nabídce jsou plné, prosklené i celoskleněné varianty. Dostatečnou pozornost doporučuji věnovat volbě povrchu - fólie je ekonomickým řešením s ne příliš vysokou odolností, oproti tomu laminátový povrch vám poskytne vysokou odolnost, a skvěle se tak hodí do domácností s dětmi či domácími zvířaty. Oblíbenou částí procesu je volba dekoru. V neposlední řadě je důležité se zaměřit také na zárubně, protože ty jsou v zásadě základem každého dveřního kompletu.

U vchodových dveří mějte na paměti, že by měly být vždy bezpečnostní (minimálně 3. bezpečnostní třída), jedině tak totiž mohou chránit váš majetek a zdraví vaší rodiny. Pokud vybavujete byt, myslete především na požární odolnost a na zvukovou izolaci. V případě rodinného domu se doporučuji zaměřit na tepelně-izolační vlastnosti dveří. Pokud totiž vedou přímo do obytného prostoru nebo do chodby bez topení, je potřeba, aby izolovaly jak teplo, tak chlad.

Správně zvolené dveře nejsou jen funkčním prvkem interiéru, ale také designovým doplňkem. Co z vašeho portfolia byste doporučil milovníkům neotřelých řešení?

Perfektní volbou jsou minimalistické dveře se skrytým falcem (reverzní dveře), na českém trhu jedinečná oblá hrana dveří nebo nejmodernější laminátové povrchy SOLO MATRIX a CPL SOLO 3D, které dokonale imitují strukturu dřeva na pohled i na dotek - pohmatem je možné cítit jemné drážky jejich struktury. To vše najdete v portfoliu značky SOLODOOR. Ze sortimentu značky NEXT bych doporučil jediné bezfalcové bezpečnostní dveře vyráběné v České republice či repliky historických vchodových dveří v bezpečnostním provedení.

Více informací najdete na www.solodoor.cz a www.next.cz