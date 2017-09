Francouzský hrad je na prodej za 1300 korun. Ochránci památek lobbují na internetu za jeho záchranu

před 24 minutami

Ruina v regionu Dordogne Château le Paluel má za sebou velmi barvitou historii. Za druhé světové války jej vyplenila nacistická armáda, v 60. letech se zde natáčel snímek Tetovaný s Jeanem Gabinem a Louisem de Funèsem a v 80. letech našli ve studni mrtvolu obchodníka s drogami. Hrad by teď ale chtěli zachránit milovníci památek. Potenciální zájemce lákají k nákupu akcií a založení společnosti, která by historický objekt zachránila a pozvedla.

Pokud jste někdy toužili stát se hradními pány, nyní máte možnost. Francouzská společnost Adopte un château nabízí spoluvlastnictví hradu Château le Paluel na jihovýchodě země za příspěvek pouhých 50 eur (v přepočtu zhruba 1 300 korun).

Hrad z 15. století nacházející se v regionu Dordogne, který se během desítek let dostal do havarijního stavu, jde v září do aukce. Ochránci památek tak mají čas vybrat dostatek peněz pouze do 21. září. Informoval o tom server The Telegraph.

13 milionů korun a tisíce vlastníků

Cílem je vybrat 500 tisíc eur (více než 13 milionů korun). Cena hradu je sice jen 250 tisíc eur, stejně vysoká částka je však třeba na jeho opravu. Jednotliví dárci, vlastníci jedné nebo více akcií, by měli ustavit společnost s představenstvem, které by se scházelo pravidelně každý rok na valné hromadě.

Dárci by se také měli podílet na schválení výsledného návrhu rekonstrukce a rozhodnutí o využití hradu. Ať už se bude jednat o kulturní centrum nebo místo pro umělecké rezidence. "Chceme, aby se hrad stal symbolem kolektivního, tvůrčího vyjádření a samozřejmě, aby se zaměřil na zachování a šíření dědictví a kultury," uvedla společnost na crowdfundingovém webu Dartagnans.

Pokud nebude požadované množství peněz vybráno, bude dárcům celá částka vrácena. V pátek odpoledne se ale zakladatelům kampaně podařilo vybrat téměř 162 tisíc eur, které darovalo celkem 2233 lidí.

Osm ložnic a větrný mlýn k tomu

Objekt, jenž je klasifikován jako historická památka, má celkem osm ložnic, konírnu, větrný mlýn, jezírko, holubník a obklopují jej lesy a louky. Hrad po druhé světové válce zpustl poté, co jej obývali nacisté.

Château le Paluel se objevil například filmu Tetovaný (1968) z Jeanem Gabinem a Louisem de Funèsem. Jedna z postav ve filmu objekt při příjezdu označí za "ruinu". A podle rádia France Bleu se na dně studny u hradu našla v roce 1980 dokonce mrtvola bordeauxského obchodníka s drogami.

Devenez châtelain pour seulement 50€ ! Grâce à Dartagnans et Adopte un château vous pouvez devenir l'un des futurs co-propriétaires du château du Tatoué 😉 Ca se passe ici 👉 http://bit.ly/jadoptelechateaudutatoué Zveřejnil(a) Dartagnans dne 28. Srpen 2017

Objekt pak vlastnil až do roku 2007 francouzský lékař Jean Lassner. V roce 2010 jej vyklidil nový britský majitel, slibující jeho renovaci. Podnikatel však nebyl schopen splatit své dluhy, a tak dává hrad do aukce.

Zástupci Adopte un château tvrdí, že mnoho z 30 tisíc hradů ve Francii je opuštěných a jejich stav se tak stále více zhoršuje. Organizace byla založena v roce 2015 a momentálně spolupracuje s několika vlastníky zámků v departementech Loto, Gers a Allier. Nedávno také vybrali 30 tisíc eur na renovaci hradu Rochefort v Burgundsku.