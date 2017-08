Zpěvák Morrissey vydává po třech letech nové album Low in High School

před 19 minutami

Morrissey. | Video: YouTube / Rhino

Zpěvák Steven Patrick Morrissey, který vystupuje pouze pod jménem Morrissey, oznámil, že v listopadu vydá nové album Low in High School. Vyjde na jeho vlastní značce Etienne. V pořadí jedenáctá sólová deska se natáčela ve Francii a v Itálii. Člen legendární skupiny The Smiths a známý odpůrce britské královské rodiny je také hlavní postavou zánovního hraného dokumentu England Is Mine. Film se věnuje době před vznikem The Smiths. Morrissey je založil začátkem 80. let s kytaristou Johnny Marrem. Pár dní před Low in High School vyjde v rozšířené reedici slavná, 31 let stará deska The Smiths The Queen is Dead.

