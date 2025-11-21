Počtvrté Farna, poprvé Noid a popatnácté Kabát. Český slavík zná letošní vítěze

Slavnostní udílení cen se v pátek konalo v pražském Foru Karlín. Farna na sebe letos upozornila například v květnu, když britská zpěvačka Dua Lipa na svém koncertě v pražské O2 areně mimo jiné zazpívala i Farné singl Na ostří nože v češtině. Na druhém koncertu o den později si Dua Lipa dokonce Farnou přizvala na pódium a píseň zazpívaly společně. Příští rok v červnu Farna chystá tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.
Farna při přebírání ocenění mimo jiné poděkovala lidem, kteří si už vstupenky na jeden z koncertů koupili. "Na to, že to teprve vymýšlím, tak jste docela hustý," podotkla.
Slavíkem je Noid
Českého slavíka mezi zpěváky poprvé získal Václav Noid Bárta. Loni mezi nejlepší pronikl premiérově, když skončil na třetím místě. Letos překvapivě odsunul na druhou příčku loňského vítěze Marka Ztraceného, který anketu popularity ovládl v posledních čtyřech letech. Třetí skončil loni stříbrný Vojtěch Dyk. Objevem roku se stal zpěvák Renne Dang.
Václav Noid Bárta je vedle zpěvu známý také jako skladatel, producent, textař, herec, frontman metalové skupiny Dymytry a vlastník nahrávací společnosti Paranoid Studio. V roce 2015 společně s Martou Jandovou zastupovali Českou republiku v mezinárodní písňové soutěži Eurovize. S duetem Hope Never Dies nepostoupili do finále.
Bárta mimo jiné před lety složil hudbu pro muzikál Němcová!, v němž i hrál stejně jako v muzikálu Carmen. Je také autorem hudby k celovečernímu filmu Kajínek, v němž se opět představil v jedné z rolí. Nazkoušel i hlavní roli v muzikálu Robin Hood souběžně s Jidášem a Pilátem v Jesus Christ Superstar. Zahrál si rovněž v muzikálech The Addams Family nebo Bonnie & Clyde. Letos Malá scéna Hudebního divadla Karlín začala uvádět muzikál Edudant a Francimor s jeho hudbou. Účinkuje také jako zpěvák v televizním pořadu Máme rádi Česko.
Bárta uvedl, že před několika lety chtěl se zpíváním skončit. "Necítil jsem nějakou odezvu. Chtěl jsem už jenom točit klipy a skládat pro ostatní interprety. Když přišla potom nominace mezi šest zpěváků, tak mě to tak nakoplo, že jsem se rozhodl do toho ještě trochu šlápnout a teď jsem teda moc rád," řekl Bárta, kterému cenu předávala čtyřiadevadesátiletá herečka Jiřina Bohdalová.
Ztracený poděkoval fanouškům za letošní turné, které navštívilo dohromady 160 000 lidí. "Díky nim jsem si uvědomil, jaké štěstí mám. V téhle rozhádané době na sebe všichni trochu kydaj, na našich koncertech se všichni smějou, tančej, zpívaj a jsou šťastní," řekl. "Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří mě katapultovali z loňského druhého na letošní třetí místo," podotkl Dyk.
Objevem roku se stal český rapper, textař a zpěvák vietnamského původu Renne Dang. Loni vydal album Problémy v ráji, na kterém mísí různé žánry od popu přes rap až po punk-rock. "Já jsem na tuhle show koukal jako dítě s mojí mámou v obýváku a nikdy v životě by mě nenapadalo, že tady budu stát," řekl v pátek Dang, účastník reality show Survivor. Výhru 200 000 korun věnoval na charitu organizaci Nevypusť duši. Dalšími nominovanými v kategorii Objev roku byli zpěváci Šimon Opp, Mat213 a skupina Jamaron.
Kabát, Chinaski, Mirai
Českého slavíka v kategorii hudební skupina letos opět získala kapela Kabát. Obhájila loňské prvenství. Pro severočeskou formaci je to 15. prvenství v této anketě. Druhá skončila skupina Chinaski a na třetí místo dosáhla kapela Mirai. Pořadí je stejné jako loni.
Populární skupina skupina Kabát přes 35 let hraje stále ve stejné sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). Kapela natočila v roce 1991 své první album Má ji motorovou. Letos se představila na putovním festivalu Hrady CZ.
Za jeden z největších úspěchů skupiny se považuje koncert na Vypichu v roce 2014, na který dorazilo přes 70 000 diváků. Zatím poslední album El Presidento vydal Kabát před třemi roky.
"My jsme tento rok hráli hráli jenom festivaly, takže jsme ani tak moc nečekali, že se to takhle vyvine. O to je to pro nás slavnostnější chvíle," řekl frontman Kabátu Vojtek. Připomněl, že kapela příští rok vyráží na veliké turné. "Příští týden jdou do prodeje lístky, tak jsem na vás zvědavý," dodal Vojtek.
"Měli jsme pauzu, ale příští léto budeme hrát jako o život," uvedl frontman Chinaski Michal Malátný. Kapela Mirai stejně jako loni připomněla desku zesnulého písničkáře Davida Stypky.
V kategorii hip hop a rap letos opět triumfoval Călin Panfili, který vystupuje jako Calin. Zvítězil již třetí rok v řadě. Na druhé místo se z loňského třetího posunul Viktor Sheen. Bronzovou pozici obsadila loni stříbrná hudební skupina ATMO Music.
Fanoušci mohli v anketě Český slavík hlasovat do 9. listopadu vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích zpěvák, zpěvačka, hudební skupina a hip hop & rap. Pořadatelé již dříve oznámili, že do Síně slávy Českého slavíka vstoupí letos zpěvák a skladatel Vladimír Mišík. V minulém ročníku to byla Marta Kubišová. Jako první se stal členem Síně slávy Českého slavíka v roce 2022 divadelník Jiří Suchý, rok poté zpěvák Václav Neckář.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.