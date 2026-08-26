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Agent Dolly Partonové řekl, nač zemřela. Obdiv zesnulé vyjádřili Trump i největší hvězdy

ČTK
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Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na středu její mediální zástupce Marcel Pariseau.

FILE PHOTO: Parton performs on the Pyramid Stage at Worthy Farm in Somerset, during the Glastonbury Festival
Dolly PartonováFoto: Reuters – Cathal McNaughton
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Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjádřily i celebrity z hudebního světa včetně zpěvaček Taylor Swiftové či Beyoncé.

Partonová v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, napsal po úterní zprávě o jejím úmrtí magazín People. Informaci o tom, že trpěla rakovinou, zveřejnil až Pariseau.

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„Poté, co srdnatě čelila krátkému boji s rakovinou, Dolly opustila svůj pozemský život dnes (v úterý) v onkologickém centru Vanderbilt-Ingram obklopena svými nejbližšími,“ uvedl v prohlášení.

Na úmrtí rodačky z Tennessee, která za šest desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní, reagovala řada veřejných osobností včetně hudebních hvězd.

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„Svět bez Dolly mi připadá nemožný, neskutečný nebo nespravedlivý,“ napsala nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swiftová, podle níž byla Partonová „nesmírně velkorysá“.

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Její kolegyně Beyoncé uvedla, že Partonová ukazovala ostatním, jak být sama sebou. „Byla jsi nám měřítkem, polárkou. Odvážná a geniální, talentovaná a odhodlaná,“ vyjádřila svůj pohled na zesnulou legendu.

Trump oznámil, že na počest Partonové budou spuštěny americké vlajky na půl žerdi.

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