Zloději přitvrzují. Loupeže v evropských muzeích jsou násilnější, varuje Europol

Loupeže v evropských muzeích jsou v poslední době stále násilnější, tvrdí evropská policejní agentura Europol. Pachatelé při nich používají střelné zbraně, sekery, perlíky nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Napsal o tom The Guardian.
Europol upozorňuje, že krádeže kulturních statků byly dosud obecně považovány za formu organizovaného majetkového zločinu, při níž se pachatelé násilí spíše vyhýbali. V poslední době se ale podle agentury objevuje trend násilných a silových metod.
Zloději se zaměřují především na zlato, šperky a další cenné předměty, které lze snadno zpeněžit. U některých případů Europol upozorňuje také na čínský starožitný porcelán, po němž je vysoká poptávka na trhu s uměním.
Mezi výrazné případy patří loňská loupež v nizozemském muzeu Drents, kam se pachatelé v lednu 2025 dostali pomocí výbušniny a odnesli několik cenných rumunských děl. Část ukradených předmětů byla později nalezena.
Násilí provázelo také loupež v pařížském muzeu Cognacq-Jay v roce 2024, při níž čtyři maskovaní pachatelé vyzbrojení baseballovými pálkami a sekerami ukradli sedm zlatých a diamanty zdobených předmětů. Při loňské loupeži v pařížském Louvru pak pachatelé rozbili vitríny v galerii Apollo a odnesli šperky v odhadované hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy Kč).
Podle Europolu se navíc někteří pachatelé mohou rekrutovat náhodně prostřednictvím sociálních sítí a komunikačních aplikací. Agentura nevylučuje ani vznik "zločinu jako služby", kdy jsou jednotlivci najímáni pouze na konkrétní loupež.
Europol zároveň upozorňuje, že část pachatelů může pocházet z jiných oblastí organizovaného zločinu. Muzejní loupeže podle něj mohou být atraktivní kombinací relativně nízkého rizika a vysokého finančního zisku.
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