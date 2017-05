Zlínský filmový festival zahajuje nový dokument o skvělé animátorce Hermíně Týrlové

před 8 hodinami

Zlínský filmový festival pro děti a mládež (26. 5. - 3. 6.), nejstarší akce svého druhu, letos uvede 326 snímků ze 62 zemí, z toho 18 světových premiér. Patří mezi ně například dokument o Hermíně Týrlové. V distribuční předpremiéře festival uvidí francouzský film Z Paříže do Paříže - snímek o dvou židovských chlapcích, kteří se snaží dostat z fašistické Francie. Ve Zlíně bude mít premiéru i dokument švýcarského režiséra Roberta Kolinského Jiří Menzel - Komedie není legrace. Hlavním tématem je letos švédská kinematografie s důrazem na tvorbu Astrid Lindgrenové, jíž by bylo 110 let. Cenu za mimořádný přínos převezme výtvarník Theodor Pištěk, v roli hosta dorazí i syn Ingmara Bergmana Daniel.

