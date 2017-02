Zlatého mědvěda na Berlinale získal maďarský film o lásce na jatkách

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Zlatého medvěda za nejlepší film festivalu Berlinale získal maďarský snímek O těle a duši. Vypráví o lásce dvou zaměstnanců jatek v Budapešti a natočila jej režisérka Ildikó Enyediová. Film vypráví o dvou zaměstnancích jatek v Budapešti a zachycuje překvapivý zrod lidských citů v kulisách smrti zvířat. Polsko-česko-německý film polské režisérky Agnieszky Hollandové s názvem Přes kosti mrtvých získal cenu Alfreda Bauera pro snímek, který otevírá nové perspektivy ve filmovém umění.

Berlín - Zlatého medvěda za nejlepší film dnes na 67. ročníku festivalu Berlinale získal maďarský snímek O těle a duši režisérky Ildikó Enyediové. Rozhodla o tom mezinárodní porota v čele s nizozemským režisérem Paulem Verhoevenem.

Film vypráví o dvou zaměstnancích jatek v Budapešti a zachycuje překvapivý zrod lidských citů v kulisách smrti zvířat. Maďarsko získalo Zlatého medvěda naposledy v roce 1975, upozornila agentura DPA.

Polsko-česko-německý film polské režisérky Agnieszky Hollandové s názvem Přes kosti mrtvých získal na festivalu cenu Alfreda Bauera pro snímek, jenž otevírá nové perspektivy ve filmovém umění.

Velkou cenu poroty, která je považována za druhé místo mezi oceněnými filmy, si z Berlína odváží snímek Félicité, jenž natočil režisér Alain Gomis ze Senegalu.

Stříbrného medvěda za nejlepší režii obdržel Fin Aki Kaurismäki za film Druhá strana naděje, který vypráví o sbližování syrského uprchlíka a majitele restaurace v Helsinkách.

Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku získala čtyřiatřicetiletá Kim Min-hi z Jižní Koreje za svůj výkon ve filmu On the Beach at Night Alone. Nejlepším hercem zvolila porota padesátiletého Rakušana Georga Friedricha za roli ve snímku Helle Nächte (Jasné noci).

Stříbrného medvěda za nejlepší scénář získali Sebastián Lelio a Gonzalo Maza za film Una mujer fantástica (Fantastická žena).

Dětská porota udělila Křišťálového medvěda pro nejlepší film v soutěžní sekci Generation Kplus slovensko-česko-maďarskému snímku Pátá loď. "Vybrali jsme film, který je kreativní a autentický. Je o dvou dětech, které stvořily svůj vlastní malý svět a pravidla. Příběh filmu je podle nás velmi dojemný a také herci byli velmi uvěřitelní," uvedla porota.

Film Pátá loď režisérky Ivety Grófové měl na Berlinale svou světovou premiéru. Do českých kin ho distribuční společnost Cinemart uvede 6. dubna.

autor: ČTK