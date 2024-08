Zlatá pecka slibuje nejkrásnější árie z českých oper. Mši má sloužit biskup Malý

Letošní ročník festivalu Zlatá Pecka, který pořádá pěvkyně Dagmar Pecková, se připojí k oslavám 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Pod názvem V hudbě život Čechů nabídne 16 programů propojujících historické i moderní hudební proudy.

Akci slavnostně zahájí 25. srpna mše, kterou bude sloužit biskup Václav Malý. S hudebním programem v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí čtveřice pěvců Ludmila Pergelová, Tereza Papoušková, Daniel Kfelíř a Andrej Vancel.

Tentýž večer městské kino v Chrudimi promítne Petra Václava Il Boemo věnovaný slavnému českému skladateli 18. století Josefu Myslivečkovi. Před projekcí se uskuteční diskuse s některými aktéry snímku za účasti sopranistky Simony Šaturové, jejíž hlas filmový příběh doprovází.

Na zahajovacím koncertu následující den 26. srpna ve Fibichově sále chrudimského muzea orchestr a sbor Opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích doprovodí barytonistu Daniela Kfelíře, který letos oslavil 28. narozeniny. Na programu budou nejkrásnější árie z českých oper.

Hudební vystoupení jsou naplánována i do dalších měst regionu. Například v kostele svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě se uskuteční varhanní koncert se sopranistkou Simonou Šaturovou a Pavlem Svobodou, v kulturním domě v Holicích vystoupí Ondřej Ruml a Jazz Quintet s pořadem Jdeme na Ježka.

V Kulturním centru v České Třebové zahraje soubor Chanson Trio Coucou, do pardubických Automatických mlýnů a na Nuselské radnici v Praze je zase naplánován program Talentissimo, zaměřený na mimořádně talentované děti do 16 let ve všech instrumentálních oborech.

Součástí přehlídky budou i divadelní představení. Soubor Křížští divadelní ochotníci sehraje v Havlíčkově Brodě v hospodě u Janáčků hru Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka České nebe, se stejnou inscenací vystoupí Divadlo Járy Cimrmana v chrudimském Divadle Karla Pippicha. V Kulturním domě v Letohradu návštěvníci uvidí hru Jana Jiráně Carmen y Carmen. Závěrečný koncert se uskuteční 7. září v Pardubicích v Sukově síni Domu hudby. Představí mladé umělce za doprovodu Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Stanislavem Vavřínkem.

Video: Pecková o krušných chvílích. Život operní pěvkyně je hnusný. Je dobré být trochu cvok (24. 7. 2023)